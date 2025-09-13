Po zerwanym ślubie, między niedoszłymi teściami do głosu zaczęły dochodzić wzajemne antypatie. Modzelewski i Michalczuk pokazali dwie Polski. Kraj podzielony, nie ukrywający głębokich konfliktów i braku tolerancji dla innych. Nadzieja? Weronika i Łukasz – młodzi niedoszli małżonkowie, którzy porzucili konwenanse i na końcu uciekli razem gdzieś daleko, by tam budować swoje życie. Wspaniałe role stworzyli w „Teściach” Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński jako przedstawiciele stołecznej śmietanki oraz Izabela Kuna i Adam Woronowicz jako „prowincjusze”.

Nakręceni dwa lata później przez Kalinę Alabrudzińską „Teściowie 2” byli kolejnym podejściem do usankcjonowania związku młodych uciekinierów od ołtarza. Tym razem wesele miało się odbyć w nadmorskiej miejscowości. W obsadzie zabrakło Marcina Dorocińskiego – jego bohater rzucił żonę dla młodszej kobiety. Niestety, film nie miał w sobie lotności i świeżości pierwszej części.

Spotkanie po latach

Za to „trójka”, wyreżyserowana ponownie przez Michalczuka i z udziałem tych samych aktorów, okazuje się wspaniałą niespodzianką. Tym razem na Podlasiu ma się odbyć chrzest pierwszego dziecka Weroniki i Łukasza, na stałe mieszkających w Berlinie. Gospodarzami imprezy są rodzice dziewczyny, a do ich miasteczka przyjeżdża matka chłopaka z przyjaciółką – psychiatrką. Zjawia się też jej wciąż nierozwiedziony, ale prowadzący osobne życie w Australii mąż (super powrót Marcina Dorocińskiego), na dodatek z małym synem. „Matka poprzedniego dziecka była kosmetyczką, druga to modelka? No, jest upgrade” – drwi porzucona żona.

No i znów dochodzi do konfrontacji całkowicie odmiennych poglądów i wartości. Warszawianka Małgorzata nie ukrywa dystansu i pogardy dla „zaścianka”. Na dodatek dopiero na miejscu dowiaduje się, że to nie spóźnione urodziny jej wnuka, tylko chrzest. „Jeszcze teraz, kiedy Kościół jest tak skompromitowany?!” – wścieka się. Jednak prowincjonalna Wanda ucina temat. Bo co? Mieliby wytykać, „że dziecko nieochrzczone? Że Żyd?”. A przecież okaże się, że kryje się za tym chrztem coś jeszcze.