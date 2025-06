Prokuratura generalna Rosji opublikowała obszerny raport o rosyjskiej korupcji. W pierwszym kwartale tego roku liczba przestępstw korupcyjnych wzrosła w ujęciu rok do roku o 29 proc. – z 7300 do 9418. W całym 2024 r. ujawniono łącznie 23 240 takich przestępstw, co stanowi wzrost o 14,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, pisze gazeta RBK.

Reklama

Ogromne rządowe zamówienia napędzają korupcję

W okresie styczeń-marzec organom ścigania udało się udaremnić 3409 przypadków łapownictwa, co stanowi wzrost o 25,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Podczas kiedy spada udział drobnego łapownictwa (w 2017 r. wynosił 48,2 proc., to pod koniec 2024 r. wyniósł 27 proc., a w pierwszym kwartale tego roku – 20,3 proc.), rośnie wielomilionowa korupcja, najczęściej na linii - urzędnik-biznes. Ma to związek z podporządkowaniem gospodarki Rosji wojnie Putina, za czym idzie ogromna liczba zamówień rządowych.

Ogółem liczba przestępstw korupcyjnych w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosła o 24 proc w ujęciu rok do roku, osiągając liczbę 15 458.W tym samym czasie liczba przestępstw popełnionych przez zorganizowane grupy lub społeczności przestępcze wzrosła o 46,5 proc., z 1102 do 1614 przypadków.