Unia Europejska i USA są od siebie mocno zależne

Koszty pracy są tam niższe niż np. w Polsce.

To nie tylko kwestia kosztów. To także kwestia dostępu do rynku. A dostęp do rynku zawsze jest uzależniony od spełnienia wymagań rynkowych. Oznacza to, że tak – istnieje możliwość przeniesienia produkcji do krajów kandydujących, ale oznacza to również, że gdy produkcja zostanie tam uruchomiona, muszą obowiązywać nasze przepisy dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności, takie jak dobra praktyka wytwarzania (GMP) czy dobra praktyka laboratoryjna (GLP). Tak więc Ukraina – podobnie jak inne kraje kandydujące – mogłaby na tym skorzystać, ale musi w pełni przestrzegać przepisów UE.

Polska prezydencja w Radzie UE właśnie wynegocjowała kompromis w sprawie pakietu farmaceutycznego, którego celem jest m.in. zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu w tej dziedzinie. Czy to wystarczy? Wiele firm farmaceutycznych twierdzi, że regulacja nie zapewnia realnych narzędzi do promowania innowacji.

Europejski przemysł farmaceutyczny – choć zdefiniowałbym go szerzej, ponieważ nie składa się wyłącznie z tradycyjnych firm farmaceutycznych, lecz obejmuje również powiązane sektory w ramach szeroko rozumianej gospodarki i łańcucha wartości – to sektor globalnie konkurencyjny. Podmioty te są wysoce innowacyjne, posiadają najnowocześniejszą wiedzę i technologie oraz znajdują się w czołówce w swoich dziedzinach. Wchodzimy jednak w bardzo wymagający okres, ponieważ konkurencja na świecie się zaostrza – nie tylko ze strony Stanów Zjednoczonych, z którymi tradycyjnie rywalizowaliśmy w tym obszarze, ale coraz częściej także ze strony Chin. W niektórych obszarach zaczynamy tracić pozycję. Podam tylko dwa przykłady: po pierwsze, coraz więcej badań klinicznych przenosi się poza Europę. To niepokojący sygnał, bo jeśli badania kliniczne nie są prowadzone u nas, to może to mieć wpływ także na nasze zdolności produkcyjne. Istnieje realne ryzyko, że produkcja podąży za badaniami klinicznymi, bo prowadzenie takich badań w pobliżu miejsca wytwarzania często jest bardziej efektywne. Po drugie, obserwujemy również stopniowe przenoszenie badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych poza Europę. To budzi poważne obawy, ponieważ badania podstawowe są kluczowym warunkiem istnienia jakiegokolwiek innowacyjnego przemysłu. Jednocześnie należy pamiętać, że sektor farmaceutyczny i medyczny pozostaje drugim co do wielkości eksporterem w Europie, co podkreśla jego niezmiennie istotne znaczenie.

Od początku kadencji tej Komisji naszym celem było stworzenie silniejszego i bardziej konkurencyjnego europejskiego sektora ochrony zdrowia. W raporcie Draghiego wyraźnie zidentyfikowano główne wąskie gardła: mamy do czynienia ze znaczną złożonością administracyjną i obciążeniami w całej Europie, a także musimy zrobić znacznie więcej, aby promować innowacje. Promowanie innowacji to coś więcej niż tylko opracowywanie nowych pomysłów. To także zapewnienie, że te innowacje przynoszą wartość gospodarczą. To jest nasz cel, który staje się jeszcze pilniejszy w świetle obecnych rozmów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Wspieranie drugiego co do wielkości sektora eksportowego Europy to nie tylko kwestia globalnej konkurencyjności, ale także utrzymania produkcji i miejsc pracy w Europie.

Przechodząc teraz do pani pytania dotyczącego rewizji prawa farmaceutycznego, skłaniam się ku opinii tych, którzy uważają, że jest to bardzo ważne, choć samo w sobie niewystarczające. Niemniej jednak jest to kluczowy pierwszy krok i nie należy go bagatelizować. Przesłanie, jakie z tego płynie, jest jasne: Europa nadal ceni i wspiera innowacje. To niezwykle istotny sygnał w obecnym czasie. Równie ważne jest przesłanie, że Europa troszczy się nie tylko o innowacje, wzrost i miejsca pracy, ale także o dostęp pacjentów do leczenia. Dlatego uważam, że jest to bardzo sprawiedliwe i zrównoważone porozumienie. To dość wyjątkowe, że udało się osiągnąć konsensus między państwami członkowskimi w tej sprawie. Postrzegam to jako solidny fundament i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć ostateczne porozumienie – równolegle z aktem o lekach krytycznych – jeszcze w tym roku. Ponieważ to właśnie taki sygnał jest potrzebny zarówno naszemu przemysłowi, jak i naszym pacjentom.