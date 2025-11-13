„America First” i MAGA w nowej umowie wojskowej USA-Izrael

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne założenia proponowanej nowej umowy wojskowej między USA a Izraelem? W jaki sposób propozycje Izraela mogą wpłynąć na współpracę z USA do 2048 roku?

Jakie innowacje w zakresie bezpieczeństwa przedstawia nowa umowa Izraela z USA?

Jakie znaczenie mają elementy polityki „America First” w negocjacjach USA-Izrael?

Dlaczego administracja Trumpa faworyzuje nowatorskie podejście do umowy wojskowej?

Dotychczas Stany Zjednoczone i Izrael podpisały trzy 10-letnie umowy ramowe o pomocy wojskowej: w 1998 roku (zapewniała pomoc dla Izraela wartości 21,3 mld dolarów), w 2008 roku (32 mld dolarów) i w 2016 roku (rekordowe jak dotąd 38 mld dolarów, co zapewniło Izraelowi pomoc w wysokości niemal 4 mld dolarów rocznie).

Obecna umowa, podpisana w 2016 roku za rządów Baracka Obamy, wygasa w 2028 roku. Izrael planuje zakończyć negocjacje dotyczące nowego porozumienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Trump: Dajemy Izraelowi dużo pieniędzy

W 2024 roku, podczas wojny w Strefie Gazy, Kongres i administracja prezydenta Joe Bidena zatwierdziły wielomiliardowy pakiet doraźnej pomocy wojskowej dla Izraela, jako dodatek do 10-letniego porozumienia.