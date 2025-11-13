„America First” i MAGA w nowej umowie wojskowej USA-Izrael

Aktualizacja: 13.11.2025 20:01 Publikacja: 13.11.2025 18:00
Dotychczas Stany Zjednoczone i Izrael podpisały trzy 10-letnie umowy ramowe o pomocy wojskowej: w 1998 roku (zapewniała pomoc dla Izraela wartości 21,3 mld dolarów), w 2008 roku (32 mld dolarów) i w 2016 roku (rekordowe jak dotąd 38 mld dolarów, co zapewniło Izraelowi pomoc w wysokości niemal 4 mld dolarów rocznie).
Obecna umowa, podpisana w 2016 roku za rządów Baracka Obamy, wygasa w 2028 roku. Izrael planuje zakończyć negocjacje dotyczące nowego porozumienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
W 2024 roku, podczas wojny w Strefie Gazy, Kongres i administracja prezydenta Joe Bidena zatwierdziły wielomiliardowy pakiet doraźnej pomocy wojskowej dla Izraela, jako dodatek do 10-letniego porozumienia.
Izraelscy urzędnicy mają nadzieję, że kolejny pakiet obejmie jeszcze więcej pakietów rocznej pomocy, ale obawiają się, że negocjacje będą trudniejsze po radykalnych cięciach pomocy zagranicznej przez administrację Trumpa.
Prezydent USA wspomniał o amerykańskiej pomocy wojskowej dla Izraela podczas spotkania z premierem Beniaminem Netanjahu w kwietniu ubiegłego roku.
- Dajemy Izraelowi 4 miliardy dol. rocznie. To dużo. Gratulacje, nawiasem mówiąc. To całkiem sporo – mówił Donald Trump. – Ale dajemy Izraelowi miliardy dol. rocznie, miliardy...
Negocjacje dotyczące nowej umowy o pomocy wojskowej były przez pewien czas wstrzymane ze względu na wojnę w Gazie. Działania Izraela w czasie tego konfliktu krytykowali ostro nie tylko Demokraci, ale nawet Republikanie wierni doktrynie MAGA (Make America Great Again – hasło kampanijne Donalda Trumpa – red.), dlatego negocjacje są skomplikowane zarówno technicznie, jak i politycznie.
Mimo to, jak pisze Axios, dwaj urzędnicy amerykańscy i jeden izraelski potwierdzili, że w ostatnich tygodniach negocjacje ponownie ruszyły.
Strona izraelska przedstawiła dwa pomysły na zmiany w nowym porozumieniu o bezpieczeństwie.
Pierwsza propozycja dotyczy wydłużenia okresu obowiązywania umowy z 10 do 20 lat, co miałoby rozszerzyć współpracę USA–Izrael i doprowadziłoby ją do 100 rocznicy powstania Izraela – do 2048 roku.
Druga propozycja Izraela zakłada, że środki płynące w ramach przedłużonej umowy byłyby przeznaczane na wspólne badania i rozwój współpracy z USA, a nie bezpośrednio na uzbrojenie. Mogłyby być za nie realizowane projekty dotyczące technologii obronnych, sztucznej inteligencji dla potrzeb bezpieczeństwa czy projektu obrony przeciwrakietowej „Złota Kopuła” (Golden Dome). To ogłoszona przez Donalda Trumpa budowa systemu obrony przeciwrakietowej, wzorowana na izraelskiej „Żelaznej Kopule”, ale od niej większa i zwalczająca więcej zagrożeń. Plan zakłada m.in. zbudowanie i wystrzelenie od 400 do ponad 1000 satelitów krążących wokół Ziemi w celu wykrywania pocisków i śledzenia ich ruchu. Kolejna flota 200 satelitów szturmowych uzbrojonych w pociski lub lasery miałaby następnie zestrzelić wrogie pociski.
Taka formuła miałaby odpowiadać preferencjom administracji Trumpa, która faworyzuje inicjatywy „America First” – partnerstwo mogłoby przynieść korzyści także amerykańskim siłom zbrojnym, a nie tylko samemu Izraelowi.
– To nowatorskie podejście. Chcemy zmienić sposób realizacji dotychczasowych porozumień, kładąc większy nacisk na współpracę amerykańsko-izraelską. Amerykanie dobrze odbierają tę koncepcję – powiedział jeden z izraelskich urzędników.
