Wzrost gospodarczy Chin spowolnił w końcówce 2025 r. do najsłabszego tempa od niemal trzech lat w czwartym kwartale, ponieważ popyt krajowy osłabł. PKB wzrósł w czwartym kwartale o 4,5 proc. rok do roku. Wzrost za cały 2025 rok wyniósł jednak 5 proc., czyli tyle samo co w 2024 r. Rząd ChRL zakładał natomiast wcześniej, że roczny wzrost gospodarczy wyniesie „około 5 proc.”.

Opublikowane dane za grudzień pokazały dalsze osłabienie konsumpcji krajowej i pogłębienie spadku inwestycji, przy jednoczesnej poprawie w przemyśle. Sprzedaż detaliczna wzrosła o zaledwie 0,9 proc. w grudniu rok do roku, nie osiągając prognoz ekonomistów na poziomie 1,2 proc. i spowalniając z 1,3 proc. w poprzednim miesiącu. Był to najsłabszy wynik od grudnia 2022 r., kiedy wskaźnik konsumpcji spadł o 1,8 proc. rok do roku. Produkcja przemysłowa wzrosła o 5,2 proc. w grudniu, przekraczając oczekiwania na poziomie 5 proc. i poprawiając się z 4,8 proc. w listopadzie. Inwestycje w środki trwałe (w tym nieruchomości) spadły o 3,8 proc. w całym 2025 r., co było wynikiem gorszym od prognoz (mówiących średnio o spadku o 3 proc.) Inwestycje w sektor deweloperski nadal spadały w związku z trwającym kryzysem nieruchomości – spadek wyniósł 17,2 proc. w 2025 r. wobec 10,6 proc. w 2024 r. Stopa bezrobocia w miastach pozostała bez zmian na poziomie 5,1 proc. w grudniu.

Co czeka gospodarkę Chin w 2026 roku?

Gospodarka Chin okazała się w 2025 r. dosyć odporna na skutki wojny handlowej z USA. Część podwyżek z tych ceł udało się wycofać na podstawie amerykańsko-chińskiego porozumienia z października. Chińscy eksporterzy wysyłali natomiast więcej towarów na rynki poza USA. Chiny odnotowały więc w zeszłym roku rekordową nadwyżkę handlową w wysokości blisko 1,2 biliona dol. Eksport napotyka jednak trudności. Prezydent USA Donald Trump zagroził 25-procentowym cłem na kraje prowadzące interesy z Iranem, co przede wszystkim dotknęłoby Chin, będących głównym odbiorcą irańskiej ropy. Eksportowa ekspansja Chin wywołuje również niezadowolenie w Unii Europejskiej.