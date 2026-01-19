Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

PKB Chin wzrósł o 5 proc. w 2025 roku

Wzrost gospodarczy Chin zwolnił z 4,8 proc. w trzecim kwartale do 4,5 proc. w czwartym. Za cały 2025 rok sięgnął on jednak 5 proc. Rządowy cel wzrostu PKB został więc zrealizowany.

Publikacja: 19.01.2026 10:05

5 proc. wzrostu w cieniu wojny handlowej. Chiny trzymają kurs

5 proc. wzrostu w cieniu wojny handlowej. Chiny trzymają kurs

Foto: Qilai Shen/Bloomberg

Hubert Kozieł

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były zmiany w tempie wzrostu gospodarczego Chin na przestrzeni 2025 roku?
  • Jakie czynniki wpłynęły na osłabienie konsumpcji w Chinach pod koniec 2025 roku?
  • W jaki sposób eksport netto przyczynił się do wzrostu PKB Chin w 2025 roku?
  • Jakie działania podejmuje chiński rząd w celu wsparcia gospodarki w obliczu słabnącego popytu krajowego?

Wzrost gospodarczy Chin spowolnił w końcówce 2025 r. do najsłabszego tempa od niemal trzech lat w czwartym kwartale, ponieważ popyt krajowy osłabł. PKB wzrósł w czwartym kwartale o 4,5 proc. rok do roku. Wzrost za cały 2025 rok wyniósł jednak 5 proc., czyli tyle samo co w 2024 r. Rząd ChRL zakładał natomiast wcześniej, że roczny wzrost gospodarczy wyniesie „około 5 proc.”.

Czytaj więcej

Chiński PKB wzrósł o 4,8 proc., ale mocno spadły inwestycje
Dane gospodarcze
Chiński PKB wzrósł o 4,8 proc., ale mocno spadły inwestycje

Opublikowane dane za grudzień pokazały dalsze osłabienie konsumpcji krajowej i pogłębienie spadku inwestycji, przy jednoczesnej poprawie w przemyśle. Sprzedaż detaliczna wzrosła o zaledwie 0,9 proc. w grudniu rok do roku, nie osiągając prognoz ekonomistów na poziomie 1,2 proc. i spowalniając z 1,3 proc. w poprzednim miesiącu. Był to najsłabszy wynik od grudnia 2022 r., kiedy wskaźnik konsumpcji spadł o 1,8 proc. rok do roku. Produkcja przemysłowa wzrosła o 5,2 proc. w grudniu, przekraczając oczekiwania na poziomie 5 proc. i poprawiając się z 4,8 proc. w listopadzie. Inwestycje w środki trwałe (w tym nieruchomości) spadły o 3,8 proc. w całym 2025 r., co było wynikiem gorszym od prognoz (mówiących średnio o spadku o 3 proc.) Inwestycje w sektor deweloperski nadal spadały w związku z trwającym kryzysem nieruchomości – spadek wyniósł 17,2 proc. w 2025 r. wobec 10,6 proc. w 2024 r. Stopa bezrobocia w miastach pozostała bez zmian na poziomie 5,1 proc. w grudniu.

Co czeka gospodarkę Chin w 2026 roku?

Gospodarka Chin okazała się w 2025 r. dosyć odporna na skutki wojny handlowej z USA. Część podwyżek z tych ceł udało się wycofać na podstawie amerykańsko-chińskiego porozumienia z października. Chińscy eksporterzy wysyłali natomiast więcej towarów na rynki poza USA. Chiny odnotowały więc w zeszłym roku rekordową nadwyżkę handlową w wysokości blisko 1,2 biliona dol. Eksport  napotyka jednak trudności. Prezydent USA Donald Trump zagroził 25-procentowym cłem na kraje prowadzące interesy z Iranem,  co przede wszystkim dotknęłoby Chin, będących głównym odbiorcą irańskiej ropy. Eksportowa ekspansja Chin wywołuje również niezadowolenie w Unii Europejskiej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Państwo Środka ograniczyło nie tylko swoje zakupy w Rosji, ale i swój eksport do Rosji
Handel
Chiny ograniczają handel z Rosją. Nie chcą już więcej ropy, węgla czy paliw

– Eksport netto odpowiadał w 2025 roku za niemal jedną trzecią PKB Chin, podczas gdy konsumpcja przyczyniła się do 52 proc. produkcji gospodarczej – poinformował w poniedziałek dyrektor Biura Statystycznego Kang Yi.

Oczekiwany negatywny wpływ wyprzedzających wysyłek, zaostrzenia kontroli przeładunków i aprecjacji waluty okazał się ograniczony – ocenił Tommy Xie, dyrektor zarządzający OCBC Bank. Xie spodziewa się wzrostu chińskiego eksportu o około 3 proc. w 2026 r.

– Spadające inwestycje i słaba konsumpcja gospodarstw domowych sprawiają, że chińska gospodarka staje się coraz bardziej zależna od eksportu jako motoru wzrostu. To sytuacja nie do utrzymania ani dla Chin, ani dla światowej gospodarki – wskazuje Eswar Prasad, ekonomista z Uniwersytetu Cornella.

Czytaj więcej

Pracownik produkuje tkaninę woskową na eksport do Afryki w warsztacie produkcji tekstyliów w mieście
Gospodarka
Chiny z rekordową nadwyżką handlową mimo amerykańskich ceł

Gospodarka nadal zmaga się ze słabym popytem krajowym w warunkach przedłużającego się kryzysu nieruchomości i utrzymujących się presji deflacyjnych. Pekin stara się ograniczyć nadwyżkę mocy produkcyjnych i zahamować agresywne wojny cenowe. Inflacja konsumencka przyspieszyła do 0,8 proc. w grudniu – najszybsze tempo od niemal trzech lat – podczas gdy ceny producentów spadły o 1,9 proc.

Reklama
Reklama

Deflator PKB Chin – najszerszy wskaźnik cen towarów i usług – pozostaje ujemny od 2023 r. i według Larry’ego Hu, głównego ekonomisty ds. Chin w Macquarie, spadnie o 0,5 proc. w 2026 r., co będzie najdłuższą taką serią w historii.

Nowe kredyty bankowe skurczyły się w 2025 r. do najniższego poziomu od siedmiu lat – 16,27 bln juanów (2,33 bln dol.), co podkreśla słaby popyt na kredyty i nasila presję na rząd, by wprowadził większe bodźce.

Czytaj więcej

Amerykańska flaga powiewa nad statkiem i kontenerami transportowymi w porcie Los Angeles w San Pedro
Handel
Deficyt w handlu USA z Chinami najniższy od 2004 r. Cła na leki celują w 250 proc.

Ludowy Bank Chin w zeszłym tygodniu ogłosił pakiet działań łagodzących kredytowanie, w tym obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w różnych narzędziach kredytowych oraz zwiększenie limitów programów pożyczkowych dla kluczowych sektorów, takich jak rolnictwo, technologia i przedsiębiorstwa prywatne.

– Musimy przyjąć bardziej proaktywną i skuteczną politykę makroekonomiczną, kontynuować rozszerzanie popytu krajowego, poprawiać podaż, aby dobrze rozpocząć okres 15. planu pięcioletniego – powiedział Kang Yi.

Analitycy Standard Chartered prognozują, że rząd ChRL prawdopodobnie wyznaczy cel wzrostu na 2026 r. na poziomie od 4,5 proc. do 5 proc. „Chiny wydają się ponownie skupiać na długoterminowej transformacji, aby stworzyć samowystarczalny wzrost. Polityka w 2026 r. prawdopodobnie będzie nieco mniej ekspansywna” – uważają eksperci Standard Chartered.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Chiny Dane Gospodarcze Produkt Krajowy Brutto (PKB) ekonomia Cła Donalda Trumpa
Stabilna, najniższa od lat inflacja bazowa w Polsce
Dane gospodarcze
Stabilna, najniższa od lat inflacja bazowa w Polsce
Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Gołębi prezes NBP. Glapiński: jest przestrzeń do obniżek stóp procentowych
GUS pokazał nowe dane o inflacji w Polsce
Dane gospodarcze
GUS pokazał nowe dane o inflacji w Polsce
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Dane gospodarcze
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Przed posiedzeniem RPP. Obniżka stóp procentowych byłaby niespodzianką
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama