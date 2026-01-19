Aktualizacja: 19.01.2026 10:19 Publikacja: 19.01.2026 10:05
5 proc. wzrostu w cieniu wojny handlowej. Chiny trzymają kurs
Wzrost gospodarczy Chin spowolnił w końcówce 2025 r. do najsłabszego tempa od niemal trzech lat w czwartym kwartale, ponieważ popyt krajowy osłabł. PKB wzrósł w czwartym kwartale o 4,5 proc. rok do roku. Wzrost za cały 2025 rok wyniósł jednak 5 proc., czyli tyle samo co w 2024 r. Rząd ChRL zakładał natomiast wcześniej, że roczny wzrost gospodarczy wyniesie „około 5 proc.”.
Opublikowane dane za grudzień pokazały dalsze osłabienie konsumpcji krajowej i pogłębienie spadku inwestycji, przy jednoczesnej poprawie w przemyśle. Sprzedaż detaliczna wzrosła o zaledwie 0,9 proc. w grudniu rok do roku, nie osiągając prognoz ekonomistów na poziomie 1,2 proc. i spowalniając z 1,3 proc. w poprzednim miesiącu. Był to najsłabszy wynik od grudnia 2022 r., kiedy wskaźnik konsumpcji spadł o 1,8 proc. rok do roku. Produkcja przemysłowa wzrosła o 5,2 proc. w grudniu, przekraczając oczekiwania na poziomie 5 proc. i poprawiając się z 4,8 proc. w listopadzie. Inwestycje w środki trwałe (w tym nieruchomości) spadły o 3,8 proc. w całym 2025 r., co było wynikiem gorszym od prognoz (mówiących średnio o spadku o 3 proc.) Inwestycje w sektor deweloperski nadal spadały w związku z trwającym kryzysem nieruchomości – spadek wyniósł 17,2 proc. w 2025 r. wobec 10,6 proc. w 2024 r. Stopa bezrobocia w miastach pozostała bez zmian na poziomie 5,1 proc. w grudniu.
Gospodarka Chin okazała się w 2025 r. dosyć odporna na skutki wojny handlowej z USA. Część podwyżek z tych ceł udało się wycofać na podstawie amerykańsko-chińskiego porozumienia z października. Chińscy eksporterzy wysyłali natomiast więcej towarów na rynki poza USA. Chiny odnotowały więc w zeszłym roku rekordową nadwyżkę handlową w wysokości blisko 1,2 biliona dol. Eksport napotyka jednak trudności. Prezydent USA Donald Trump zagroził 25-procentowym cłem na kraje prowadzące interesy z Iranem, co przede wszystkim dotknęłoby Chin, będących głównym odbiorcą irańskiej ropy. Eksportowa ekspansja Chin wywołuje również niezadowolenie w Unii Europejskiej.
– Eksport netto odpowiadał w 2025 roku za niemal jedną trzecią PKB Chin, podczas gdy konsumpcja przyczyniła się do 52 proc. produkcji gospodarczej – poinformował w poniedziałek dyrektor Biura Statystycznego Kang Yi.
Oczekiwany negatywny wpływ wyprzedzających wysyłek, zaostrzenia kontroli przeładunków i aprecjacji waluty okazał się ograniczony – ocenił Tommy Xie, dyrektor zarządzający OCBC Bank. Xie spodziewa się wzrostu chińskiego eksportu o około 3 proc. w 2026 r.
– Spadające inwestycje i słaba konsumpcja gospodarstw domowych sprawiają, że chińska gospodarka staje się coraz bardziej zależna od eksportu jako motoru wzrostu. To sytuacja nie do utrzymania ani dla Chin, ani dla światowej gospodarki – wskazuje Eswar Prasad, ekonomista z Uniwersytetu Cornella.
Gospodarka nadal zmaga się ze słabym popytem krajowym w warunkach przedłużającego się kryzysu nieruchomości i utrzymujących się presji deflacyjnych. Pekin stara się ograniczyć nadwyżkę mocy produkcyjnych i zahamować agresywne wojny cenowe. Inflacja konsumencka przyspieszyła do 0,8 proc. w grudniu – najszybsze tempo od niemal trzech lat – podczas gdy ceny producentów spadły o 1,9 proc.
Deflator PKB Chin – najszerszy wskaźnik cen towarów i usług – pozostaje ujemny od 2023 r. i według Larry’ego Hu, głównego ekonomisty ds. Chin w Macquarie, spadnie o 0,5 proc. w 2026 r., co będzie najdłuższą taką serią w historii.
Nowe kredyty bankowe skurczyły się w 2025 r. do najniższego poziomu od siedmiu lat – 16,27 bln juanów (2,33 bln dol.), co podkreśla słaby popyt na kredyty i nasila presję na rząd, by wprowadził większe bodźce.
Ludowy Bank Chin w zeszłym tygodniu ogłosił pakiet działań łagodzących kredytowanie, w tym obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w różnych narzędziach kredytowych oraz zwiększenie limitów programów pożyczkowych dla kluczowych sektorów, takich jak rolnictwo, technologia i przedsiębiorstwa prywatne.
– Musimy przyjąć bardziej proaktywną i skuteczną politykę makroekonomiczną, kontynuować rozszerzanie popytu krajowego, poprawiać podaż, aby dobrze rozpocząć okres 15. planu pięcioletniego – powiedział Kang Yi.
Analitycy Standard Chartered prognozują, że rząd ChRL prawdopodobnie wyznaczy cel wzrostu na 2026 r. na poziomie od 4,5 proc. do 5 proc. „Chiny wydają się ponownie skupiać na długoterminowej transformacji, aby stworzyć samowystarczalny wzrost. Polityka w 2026 r. prawdopodobnie będzie nieco mniej ekspansywna” – uważają eksperci Standard Chartered.
