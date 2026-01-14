Według ekspertów Instytutu Gajdara chiński eksport do Rosji był dużo niższy przede wszystkim z powodu zmniejszenia eksportu samochodów. Wprowadzone przez Kreml wyższe opłaty recyklingowe i gwałtowny wzrost kosztów kredytów samochodowych, w połączeniu z ubożeniem rosyjskiego społeczeństwa, obcięły zakupy chińskich aut w Rosji o połowę w ujęciu rocznym. Eksport innego sprzętu z Chin, mającego zastąpić zachodnią technologię, również był niższy o 11 proc.

Kremlowi zależy na handlu z Chinami

Reuters przypomina, że handel z Chinami stał się kołem ratunkowym dla rosyjskiej gospodarki, która po napaści na pokojowego sąsiada znalazła się pod międzynarodowymi sankcjami. Obroty handlowe wzrosły o 30 proc. w 2022 r. i o tę samą wartość w 2023 r. W 2024 r. tempo wzrostu spadło do zaledwie 2 proc., a w 2025 r. poważnie tąpnęło.

Rosja nigdy nie była dla Chin znaczącym rynkiem. A w 2025 r. udział Rosji w chińskim eksporcie zmniejszył się z 3,2 proc. do 2,7 proc., czyli do poziomu Meksyku, który jest ponad pięciokrotnie niższy niż w USA.

Spadek rosyjsko-chińskiego handlu wzbudził już w minionym roku zaniepokojenie na Kremlu, informowały źródła Reutersa na Kremlu. Według nich podczas wizyty w Pekinie rosyjski dyktator zamierzał zwrócić się do Xi Jinpinga, aby nie ograniczał obrotów handlowych, od których rosyjska gospodarka jest krytycznie uzależniona. Chiny stały się po agresji na Ukrainę największym partnerem handlowym Rosji, odpowiadając za prawie połowę wszystkich importowanych towarów i około 27 proc. rosyjskiego eksportu.