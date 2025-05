FAO: Ceny żywności na świecie znów poszły w górę. Spadły ceny olejów roślinnych

Organizacja przewiduje dla bieżącego roku zbiory 795 mln ton pszenicy, podobnie jak dla ubiegłego. Rekordowy wynik osiągnie Azja, zwłaszcza Indie i Pakistan; lepsze warunki będą na południu Europy i na północy Afryki; stabilne zbiory powinny być w Kanadzie i Rosji. Deficyt opadów w północnej Europie i na Bliskim Wschodzie, obawy o suszę w USA — to wszystko może mieć wpływ na ostateczną prognozę.

Tegoroczne żniwa zbóż gruboziarnistych zaczynają się już na południowej półkuli — ma być więcej kukurydzy w Brazylii i RPA. Prognozy dla północnej półkuli wskazują na zwiększenie o 5 proc. ich areału w USA.

Pod koniec 2025 r. światowe rezerwy zbóż zmaleją o 1,9 proc. do 868,2 mln ton, dając współczynnik wykorzystania FAO 29,8 proc. w kampanii 2024/25, co nadal oznacza spokojną ilość ochronną. FAO obniżyła prognozę światowego handlu zbożami w kampanii 2024/25 do 478,6 mln ton. To oznacza spadek o 6,8 proc. wobec poprzedniej — do najniższego poziomu od 2019/20 r. Handel zbożami gruboziarnistymi zmaleje bardziej, zwłaszcza na skutek mniejszego popytu w Chinach i mniejszego eksportu kukurydzy z Brazylii. Międzynarodowy obrót ryżem zwiększy się o 1,2 proc. do nowego rekordu — 60,4 mln ton.