Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Dobre pierwsze półrocze polskiego rolnictwa

W tym roku polska wieś weszła w okres żniw z historycznym poziomem inwestycji. Inflacja w celu NBP, poprawa koniunktury i programy wsparcia sprawiły, że rolnicy mocno przyspieszyli modernizację gospodarstw. Wyzwaniem była i jest pogoda.

Publikacja: 16.09.2025 04:34

W tym roku polska wieś weszła w okres żniw z historycznym poziomem inwestycji

W tym roku polska wieś weszła w okres żniw z historycznym poziomem inwestycji

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost inwestycji w polskim rolnictwie w 2025 r.
  • Jak zmieniają się ceny i produkcja w różnych segmentach rynku rolnego, takich jak zboża, owoce i mięso
  • Jakie znaczenie mają programy unijne dla modernizacji polskich gospodarstw rolnych
  • Jakie są prognozy dla rynku mleczarskiego i jakie czynniki wpływają na jego rozwój

W pierwszej połowie 2025 r. polskie rolnictwo korzystało z dobrej koniunktury gospodarczej, stabilnych cen skupu i wysokiego poziomu inwestycji, znacznie wyższego niż w poprzednim roku. Jak wynika z sierpniowej edycji raportu Agroskop przygotowanego przez analityków z Santander Leasing, decydujący wpływ na rynek miały nie tylko, jak zwykle, wskaźniki makroekonomiczne, warunki pogodowe oraz sytuacja międzynarodowa, ale tym razem także realizacja programów unijnych.

Sytuacja makro sprzyja rolnikom

Autorzy raportu zauważają, że polska gospodarka utrzymała tempo wzrostu PKB, zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów i GUS, a inflacja pozostaje w celu NBP. W takich warunkach koniunktura w rolnictwie się stabilizowała, a nastroje utrzymywały powyżej średniej długoterminowej. I choć wciąż poziom tych wskaźników nie jest wysoki, to jednak stopniowo się poprawia.

Gwałtownie przyspieszyły inwestycje, szczególnie w ciągniki i maszyny rolnicze. Jak podkreślają autorzy raportu, katalizatorem decyzji zakupowych w pierwszym półroczu stały się zbliżający się termin rozliczenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (31 sierpnia 2025 r.) oraz trwające nabory w ramach Krajowego Planu Strategicznego 2023–2027 i Krajowego Planu Odbudowy.

Czytaj więcej

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski
Rolnictwo
Przekreślone plany wielkich firm. OPR-ów nie będzie
Reklama
Reklama

– W Santander Leasing także dostrzegamy wyraźny wzrost inwestycji w nowoczesny sprzęt. Półrocze zakończyliśmy rekordowym wynikiem 770 mln zł wartości sfinansowanych maszyn rolniczych, o 39 proc. większej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Kończące się programy dotacyjne zdecydowanie działają jak dodatkowy impuls modernizacyjny – skomentował Piotr Domagała, dyrektor ds. rozwoju biznesu (sektor rolny) Santander Leasing. – Jednocześnie pewna stabilizacja sytuacji daje nadzieję na utrzymanie dobrego poziomu inwestycji w kolejnych miesiącach, choć zapewne nie będzie to poziom z pierwszej połowy roku – dodał.

Produkcja, nawozy, paliwa

Raport analizuje sytuację w różnych segmentach rynku rolnego. I tak na przykład w segmencie zbóż cena pszenicy spadła od początku roku z ok. 980 zł do ok. 890 zł/t (dane z czerwca 2025 r.), ale to wciąż wynik porównywalny z poziomami z lat 2021 oraz 2023–2024.

Czytaj więcej

Polskie rolnictwo może na umowie z Mercosur stracić najwięcej w UE. Inni zyskają
Rolnictwo
Polskie rolnictwo może na umowie z Mercosur stracić najwięcej w UE. Inni zyskają

– W poprzednim Agroskopie, wydanym w pierwszym kwartale tego roku, przewidywaliśmy wysoką dynamikę cen, na którą wpływ miało mieć m.in. wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, czego w praktyce jesteśmy właśnie świadkami. Chłodne i mokre polskie lato spowodowało w niektórych regionach kraju poważne straty w uprawach. Wyzwaniem może okazać się również jakość zbieranych plonów. W połowie sierpnia na polach jeszcze sporo zbóż czekało na zbiór ze względu na pogodę – zauważył Jarosław Kwiatkowski, analityk sektora rolnego Santander Leasing.

Według analityków w tym roku możemy spodziewać się większej ilości zboża paszowego i jednocześnie spadku zbiorów zbóż konsumpcyjnych.

Jeśli chodzi o owoce, to o ok. 10 proc. r/r spadła produkcja jabłek, szczególnie tych do przetwórstwa, zaś ceny poszybowały w górę i od stycznia wzrosły aż o ponad 70 proc.

Reklama
Reklama

Pogłowie bydła w Polsce spada, więc ceny skupu rosną, od stycznia o ponad 30 proc. Napędza je mniejsza podaż w UE, dobra marka polskiej wołowiny i nowe rynki zbytu, takie jak Chiny, Wietnam, Algieria czy Turcja. Ceny wieprzowiny były zmienne, ze spadkami na początku roku, a następnie wzrostami do maja i dalej z korektą. Na rynku drobiu ceny kurcząt rzeźnych od stycznia wzrosły o ok. 17 proc., umacniane stabilnie rosnącym popytem i relatywnie niskimi cenami pasz. Nie bez znaczenia jest także stosunkowo umiarkowany w tym roku przebieg ptasiej grypy. Prognozy są optymistyczne, konsumpcja drobiu w Unii Europejskiej ma wciąż rosnąć.

Rynek mleka pozostaje stabilny, a ceny skupu utrzymują się na wysokim poziomie. Popyt na przetwory mleczne (masło, ser gouda) rośnie po korektach z początku roku, a sektor utrzymuje dobrą rentowność.- Szacuje się, że popyt na mleko i przetwory mleczne będzie nadal rósł, dlatego branża mleczarska powinna dalej silnie się rozwijać – prognozują eksperci Santander Leasing.

Czytaj więcej

Minister rolnictwa: walczymy o zablokowanie umowy z Mercosurem
Rolnictwo
Minister rolnictwa: walczymy o zablokowanie umowy z Mercosurem

Od stycznia ceny nawozów mineralnych pozostają stabilne, co szczególnie sprzyja producentom zbóż. Spadły ceny węgla, oleju napędowego, benzyny i gazu LNG, natomiast energia elektryczna podrożała o ponad 20 proc. r/r. Ceny środków ochrony roślin i maszyn rolniczych wzrosły o kilka procent.

Prognozy są dobre 

Zdaniem analityków rynku rolnego z Santandera w nadchodzących miesiącach kluczowe będzie tempo realizacji programów wsparcia i wpływ warunków pogodowych na ostateczne wyniki żniw.

Reklama
Reklama

– Dobra koniunktura i aktywność inwestycyjna rolników wskazują, że sektor wszedł w drugie półrocze z solidnym fundamentem. Największe wyzwania to zmienność pogody i sytuacja na rynkach surowców, bo choć np. spadek cen pasz to dobra wiadomość dla hodowców, to wzrost kosztów energii może z kolei ograniczać inwestycje w niektórych gospodarstwach – zwraca uwagę Piotr Domagała. – W ostatnich miesiącach roku kluczowe będzie utrzymanie równowagi między kosztami a cenami. Utrzymanie stabilnego poziomu tej relacji daje szansę na zamknięcie roku z dobrym wynikiem – dodał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Surowce Paliwa Rolnictwo inwestycje raport Santander Bank Polska pszenica nawozy warzywa zboża owoce

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie czynniki wpłynęły na wzrost inwestycji w polskim rolnictwie w 2025 r.
  • Jak zmieniają się ceny i produkcja w różnych segmentach rynku rolnego, takich jak zboża, owoce i mięso
  • Jakie znaczenie mają programy unijne dla modernizacji polskich gospodarstw rolnych
  • Jakie są prognozy dla rynku mleczarskiego i jakie czynniki wpływają na jego rozwój
Pozostało jeszcze 94% artykułu

W pierwszej połowie 2025 r. polskie rolnictwo korzystało z dobrej koniunktury gospodarczej, stabilnych cen skupu i wysokiego poziomu inwestycji, znacznie wyższego niż w poprzednim roku. Jak wynika z sierpniowej edycji raportu Agroskop przygotowanego przez analityków z Santander Leasing, decydujący wpływ na rynek miały nie tylko, jak zwykle, wskaźniki makroekonomiczne, warunki pogodowe oraz sytuacja międzynarodowa, ale tym razem także realizacja programów unijnych.

Sytuacja makro sprzyja rolnikom

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski
Rolnictwo
Przekreślone plany wielkich firm. OPR-ów nie będzie
Polskie rolnictwo może na umowie z Mercosur stracić najwięcej w UE. Inni zyskają
Rolnictwo
Polskie rolnictwo może na umowie z Mercosur stracić najwięcej w UE. Inni zyskają
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podczas śniadania prasowego w siedzibie MRiRW w Wa
Rolnictwo
Krajewski przyspiesza prace nad programem „Aktywny rolnik”. Koniec nieformalnych dzierżaw?
Minister rolnictwa: walczymy o zablokowanie umowy z Mercosurem
Rolnictwo
Minister rolnictwa: walczymy o zablokowanie umowy z Mercosurem
Japonia we wtorek odnotowała najwyższą w historii temperaturę – 41,8°C.
Rolnictwo
Katastrofalne upały w Japonii. Zagrożone tegoroczne zbiory ryżu
Reklama
Reklama
e-Wydanie