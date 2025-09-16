– W Santander Leasing także dostrzegamy wyraźny wzrost inwestycji w nowoczesny sprzęt. Półrocze zakończyliśmy rekordowym wynikiem 770 mln zł wartości sfinansowanych maszyn rolniczych, o 39 proc. większej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Kończące się programy dotacyjne zdecydowanie działają jak dodatkowy impuls modernizacyjny – skomentował Piotr Domagała, dyrektor ds. rozwoju biznesu (sektor rolny) Santander Leasing. – Jednocześnie pewna stabilizacja sytuacji daje nadzieję na utrzymanie dobrego poziomu inwestycji w kolejnych miesiącach, choć zapewne nie będzie to poziom z pierwszej połowy roku – dodał.

Produkcja, nawozy, paliwa

Raport analizuje sytuację w różnych segmentach rynku rolnego. I tak na przykład w segmencie zbóż cena pszenicy spadła od początku roku z ok. 980 zł do ok. 890 zł/t (dane z czerwca 2025 r.), ale to wciąż wynik porównywalny z poziomami z lat 2021 oraz 2023–2024.

– W poprzednim Agroskopie, wydanym w pierwszym kwartale tego roku, przewidywaliśmy wysoką dynamikę cen, na którą wpływ miało mieć m.in. wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, czego w praktyce jesteśmy właśnie świadkami. Chłodne i mokre polskie lato spowodowało w niektórych regionach kraju poważne straty w uprawach. Wyzwaniem może okazać się również jakość zbieranych plonów. W połowie sierpnia na polach jeszcze sporo zbóż czekało na zbiór ze względu na pogodę – zauważył Jarosław Kwiatkowski, analityk sektora rolnego Santander Leasing.

Według analityków w tym roku możemy spodziewać się większej ilości zboża paszowego i jednocześnie spadku zbiorów zbóż konsumpcyjnych.

Jeśli chodzi o owoce, to o ok. 10 proc. r/r spadła produkcja jabłek, szczególnie tych do przetwórstwa, zaś ceny poszybowały w górę i od stycznia wzrosły aż o ponad 70 proc.