W tym roku polska wieś weszła w okres żniw z historycznym poziomem inwestycji
W pierwszej połowie 2025 r. polskie rolnictwo korzystało z dobrej koniunktury gospodarczej, stabilnych cen skupu i wysokiego poziomu inwestycji, znacznie wyższego niż w poprzednim roku. Jak wynika z sierpniowej edycji raportu Agroskop przygotowanego przez analityków z Santander Leasing, decydujący wpływ na rynek miały nie tylko, jak zwykle, wskaźniki makroekonomiczne, warunki pogodowe oraz sytuacja międzynarodowa, ale tym razem także realizacja programów unijnych.
Autorzy raportu zauważają, że polska gospodarka utrzymała tempo wzrostu PKB, zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów i GUS, a inflacja pozostaje w celu NBP. W takich warunkach koniunktura w rolnictwie się stabilizowała, a nastroje utrzymywały powyżej średniej długoterminowej. I choć wciąż poziom tych wskaźników nie jest wysoki, to jednak stopniowo się poprawia.
Gwałtownie przyspieszyły inwestycje, szczególnie w ciągniki i maszyny rolnicze. Jak podkreślają autorzy raportu, katalizatorem decyzji zakupowych w pierwszym półroczu stały się zbliżający się termin rozliczenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (31 sierpnia 2025 r.) oraz trwające nabory w ramach Krajowego Planu Strategicznego 2023–2027 i Krajowego Planu Odbudowy.
– W Santander Leasing także dostrzegamy wyraźny wzrost inwestycji w nowoczesny sprzęt. Półrocze zakończyliśmy rekordowym wynikiem 770 mln zł wartości sfinansowanych maszyn rolniczych, o 39 proc. większej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Kończące się programy dotacyjne zdecydowanie działają jak dodatkowy impuls modernizacyjny – skomentował Piotr Domagała, dyrektor ds. rozwoju biznesu (sektor rolny) Santander Leasing. – Jednocześnie pewna stabilizacja sytuacji daje nadzieję na utrzymanie dobrego poziomu inwestycji w kolejnych miesiącach, choć zapewne nie będzie to poziom z pierwszej połowy roku – dodał.
Raport analizuje sytuację w różnych segmentach rynku rolnego. I tak na przykład w segmencie zbóż cena pszenicy spadła od początku roku z ok. 980 zł do ok. 890 zł/t (dane z czerwca 2025 r.), ale to wciąż wynik porównywalny z poziomami z lat 2021 oraz 2023–2024.
– W poprzednim Agroskopie, wydanym w pierwszym kwartale tego roku, przewidywaliśmy wysoką dynamikę cen, na którą wpływ miało mieć m.in. wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, czego w praktyce jesteśmy właśnie świadkami. Chłodne i mokre polskie lato spowodowało w niektórych regionach kraju poważne straty w uprawach. Wyzwaniem może okazać się również jakość zbieranych plonów. W połowie sierpnia na polach jeszcze sporo zbóż czekało na zbiór ze względu na pogodę – zauważył Jarosław Kwiatkowski, analityk sektora rolnego Santander Leasing.
Według analityków w tym roku możemy spodziewać się większej ilości zboża paszowego i jednocześnie spadku zbiorów zbóż konsumpcyjnych.
Jeśli chodzi o owoce, to o ok. 10 proc. r/r spadła produkcja jabłek, szczególnie tych do przetwórstwa, zaś ceny poszybowały w górę i od stycznia wzrosły aż o ponad 70 proc.
Pogłowie bydła w Polsce spada, więc ceny skupu rosną, od stycznia o ponad 30 proc. Napędza je mniejsza podaż w UE, dobra marka polskiej wołowiny i nowe rynki zbytu, takie jak Chiny, Wietnam, Algieria czy Turcja. Ceny wieprzowiny były zmienne, ze spadkami na początku roku, a następnie wzrostami do maja i dalej z korektą. Na rynku drobiu ceny kurcząt rzeźnych od stycznia wzrosły o ok. 17 proc., umacniane stabilnie rosnącym popytem i relatywnie niskimi cenami pasz. Nie bez znaczenia jest także stosunkowo umiarkowany w tym roku przebieg ptasiej grypy. Prognozy są optymistyczne, konsumpcja drobiu w Unii Europejskiej ma wciąż rosnąć.
Rynek mleka pozostaje stabilny, a ceny skupu utrzymują się na wysokim poziomie. Popyt na przetwory mleczne (masło, ser gouda) rośnie po korektach z początku roku, a sektor utrzymuje dobrą rentowność.- Szacuje się, że popyt na mleko i przetwory mleczne będzie nadal rósł, dlatego branża mleczarska powinna dalej silnie się rozwijać – prognozują eksperci Santander Leasing.
Od stycznia ceny nawozów mineralnych pozostają stabilne, co szczególnie sprzyja producentom zbóż. Spadły ceny węgla, oleju napędowego, benzyny i gazu LNG, natomiast energia elektryczna podrożała o ponad 20 proc. r/r. Ceny środków ochrony roślin i maszyn rolniczych wzrosły o kilka procent.
Zdaniem analityków rynku rolnego z Santandera w nadchodzących miesiącach kluczowe będzie tempo realizacji programów wsparcia i wpływ warunków pogodowych na ostateczne wyniki żniw.
– Dobra koniunktura i aktywność inwestycyjna rolników wskazują, że sektor wszedł w drugie półrocze z solidnym fundamentem. Największe wyzwania to zmienność pogody i sytuacja na rynkach surowców, bo choć np. spadek cen pasz to dobra wiadomość dla hodowców, to wzrost kosztów energii może z kolei ograniczać inwestycje w niektórych gospodarstwach – zwraca uwagę Piotr Domagała. – W ostatnich miesiącach roku kluczowe będzie utrzymanie równowagi między kosztami a cenami. Utrzymanie stabilnego poziomu tej relacji daje szansę na zamknięcie roku z dobrym wynikiem – dodał.
