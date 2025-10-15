Aktualizacja: 15.10.2025 08:35 Publikacja: 15.10.2025 07:11
Komunikat MRiRW w sprawie wysokości stawek płatności bezpośrednich 2025
Foto: Adobe Stock
Wypłata zaliczek na dopłaty bezpośrednie za 2025 rok ma się rozpocząć 16 października i potrwa do 30 listopada. Jak informuje ministerstwo, stawki płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” zostaną określone w późniejszym terminie, podobnie jak w latach 2023 i 2024.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podpisał rozporządzenia określające wysokość stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego (PWK) na rok 2025. Jak podkreśla ministerstwo w komunikacie, w przypadku niektórych płatności w ramach ekoschematów obszarowych stawki będą wyższe niż podawano wcześniej.
„Na podstawie zaktualizowanych danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku niektórych płatności w ramach ekoschematów obszarowych ustalono wyższe stawki niż w poprzednim komunikacie MRiRW” - podaje ministerstwo.
W przypadku płatności dla małych gospodarstw określono stałą kwotę wsparcia. Wynosi ona 225 euro/ha. Po przeliczeniu zgodnie z kursem wymiany Europejskiego Banku Centralnego z 30 września 2025 r. (4,2698 zł/euro), kwota ta wynosi 960,70 zł/ha.
Stawki podstawowych płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego (PWK) za 2025 rok będą kształtować się następująco:
Ministerstwo podało również wysokość stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2025 rok. Oto poszczególne z nich.
Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, w tym praktyki (zł/ha):
Obszary z roślinami miododajnymi (zł/ha):
Integrowana produkcja roślin w tym grupa upraw:
Biologiczna uprawa w tym wariant (zł/ha):
Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych - 245,98 zł/ha
Grunty wyłączone z produkcji - 437,57 zł/ha
Materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany w tym (zł/ha):
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
