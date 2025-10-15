Rzeczpospolita
Nowe stawki dopłat dla rolników. Ministerstwo podało dokładne kwoty

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało ostateczne stawki płatności bezpośrednich za 2025 rok. Szef resortu podpisał rozporządzenia określające ich wysokość. Znane są stawki podstawowych płatności bezpośrednich oraz kwoty przysługujące w ramach ekoschematów obszarowych. Część z nich została zaktualizowana.

Publikacja: 15.10.2025 07:11

Komunikat MRiRW w sprawie wysokości stawek płatności bezpośrednich 2025

Komunikat MRiRW w sprawie wysokości stawek płatności bezpośrednich 2025

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Wypłata zaliczek na dopłaty bezpośrednie za 2025 rok ma się rozpocząć 16 października i potrwa do 30 listopada. Jak informuje ministerstwo, stawki płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” zostaną określone w późniejszym terminie, podobnie jak w latach 2023 i 2024.

Wyższe stawki płatności bezpośrednich za 2025 rok. Komunikat ministerstwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podpisał rozporządzenia określające wysokość stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego (PWK) na rok 2025. Jak podkreśla ministerstwo w komunikacie, w przypadku niektórych płatności w ramach ekoschematów obszarowych stawki będą wyższe niż podawano wcześniej.

„Na podstawie zaktualizowanych danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku niektórych płatności w ramach ekoschematów obszarowych ustalono wyższe stawki niż w poprzednim komunikacie MRiRW” - podaje ministerstwo.

W ostatnich dniach samozbiory cieszą się dużym zainteresowaniem wśród Polaków
IT
Rolnicy otwierają pola dla Polaków. Ratują się przed „klęską urodzaju”

W przypadku płatności dla małych gospodarstw określono stałą kwotę wsparcia. Wynosi ona 225 euro/ha. Po przeliczeniu zgodnie z kursem wymiany Europejskiego Banku Centralnego z 30 września 2025 r. (4,2698 zł/euro), kwota ta wynosi 960,70 zł/ha.

Stawki podstawowych płatności bezpośrednich za 2025 r.

Stawki podstawowych płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego (PWK) za 2025 rok będą kształtować się następująco:

  • Podstawowe wsparcie dochodów - 488,55 zł/ha
  • Płatność redystrybucyjna - 176,84 zł/ha
  • Płatność dla młodych rolników - 248,16 zł/ha
  • Płatność do bydła - 322,49 zł/szt.
  • Płatność do krów - 412,63 zł/szt.
  • Płatność do owiec - 110,16 zł/szt.
  • Płatność do kóz - 48,12 zł/szt.
  • Płatność do roślin strączkowych na nasiona - 879,96 zł/ha
  • Płatność do roślin pastewnych - 430,18 zł/ha
  • Płatność do chmielu - 1 864,49 zł/ha
  • Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 580,89 zł/ha
  • Płatność do buraków cukrowych - 1 284,14 zł/ha
  • Płatność do pomidorów - 2 097,56 zł/ha
  • Płatność do truskawek - 1 495,79 zł/ha
  • Płatność do lnu - 542,69 zł/ha
  • Płatność do konopi włóknistych - 168,99 zł/ha
  • Płatność niezwiązana do tytoniu (grupa Virginia) - 2,24 zł/kg
  • Płatność niezwiązana do tytoniu (grupa pozostałe) - 2,24 zł/kg
  • Uzupełniająca płatność podstawowa - 55,95 zł/ha

63 mln zł z UE dla polskich rolników. 50 mln euro popłynie do sześciu państw
Rolnictwo
63 mln zł z UE dla polskich rolników. 50 mln euro popłynie do sześciu państw

Stawki w ramach ekoschematów obszarowych za 2025 r.

Ministerstwo podało również wysokość stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych za 2025 rok. Oto poszczególne z nich.

Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, w tym praktyki (zł/ha):

  • Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt – 437,60
  • Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe - 437,60
  • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (wariant podstawowy) - 87,52
  • Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia (wariant z wapnowaniem) - 262,56
  • Zróżnicowana struktura upraw - 233,13
  • Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji - 175,04
  • Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo - 262,56
  • Uproszczone systemy uprawy - 262,56
  • Wymieszanie słomy z glebą - 87,52
Obszary z roślinami miododajnymi (zł/ha):

Integrowana produkcja roślin w tym grupa upraw:

  • sadowniczych 1 185,24
  • jagodowych 1 069,41
  • rolniczych 505,18
  • warzywnych 1 069,41

Biologiczna uprawa w tym wariant (zł/ha):

  • Mikrobiologiczne środki ochrony roślin - 310,88
  • Nawozowe produkty mikrobiologiczne - 87,52

Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych - 245,98 zł/ha

Grunty wyłączone z produkcji - 437,57 zł/ha

Materiał siewny kategorii elitarny lub materiał siewny kategorii kwalifikowany w tym (zł/ha):

  • zboża - 104,15
  • rośliny strączkowe - 168,93
  • ziemniaki - 436,76

Źródło: rp.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) Rolnictwo dopłaty

