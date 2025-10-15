Wypłata zaliczek na dopłaty bezpośrednie za 2025 rok ma się rozpocząć 16 października i potrwa do 30 listopada. Jak informuje ministerstwo, stawki płatności w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” zostaną określone w późniejszym terminie, podobnie jak w latach 2023 i 2024.

Reklama Reklama

Wyższe stawki płatności bezpośrednich za 2025 rok. Komunikat ministerstwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski podpisał rozporządzenia określające wysokość stawek płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego (PWK) na rok 2025. Jak podkreśla ministerstwo w komunikacie, w przypadku niektórych płatności w ramach ekoschematów obszarowych stawki będą wyższe niż podawano wcześniej.

„Na podstawie zaktualizowanych danych przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku niektórych płatności w ramach ekoschematów obszarowych ustalono wyższe stawki niż w poprzednim komunikacie MRiRW” - podaje ministerstwo.

W przypadku płatności dla małych gospodarstw określono stałą kwotę wsparcia. Wynosi ona 225 euro/ha. Po przeliczeniu zgodnie z kursem wymiany Europejskiego Banku Centralnego z 30 września 2025 r. (4,2698 zł/euro), kwota ta wynosi 960,70 zł/ha.