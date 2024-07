„Stan bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia na świecie” to coroczny, sztandarowy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa (IFAD), Światowego Programu Żywnościowego (WFP), Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Raport opublikowano podczas spotkania ministerialnego Grupy Zadaniowej Globalnego Sojuszu przeciwko Głodowi i Ubóstwu G20.

Reklama

Czytaj więcej Klimat Przełom na szczycie klimatycznym. „Żywność znalazła się w centrum uwagi” Organizatorzy tegorocznego szczytu klimatycznego COP28 wykazali się sprawnością: drugiego dnia szczytu podpisano deklarację, którą wielu obserwatorów określa jako „przełomową”. Dotyczy ona transformacji systemów żywnościowych. Dlaczego jest tak istotna?

Opracowanie zawiera szczegółowe dane dotyczące zasięgu i skali głodu i niedożywienia na świecie, powodów jego występowania i rozszerzania się, a także wskazuje możliwe i konieczne działania na rzecz jego ograniczenia i powstrzymania. Pokazuje, że większość oficjalnej pomocy rozwojowej mającej pomóc krajom zagrożonym przez głód stawić czoła wyzwaniom związanym z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego kierowana jest na wsparcie spożycia żywności. Znacznie mniej przeznaczane jest na zwalczanie głównych czynników braku bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia. Przedstawione w raporcie studium przypadku wskazuje, że tylko jednej trzeciej pomoc rozwojowa przeznaczana jest na zwalczanie przyczyn głodu i niedożywienia.

Ma to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. O ile bowiem pomoc żywnościowa pozwala na chwilowe ograniczenie liczby ludzi cierpiących głód, to zwalczanie przyczyn mogłoby pozwolić na jego stałe wyeliminowanie. Zdaniem Koalicji Klimatycznej szczególnie szokujące dane dotyczą głodu wśród dzieci: 45 milionów dzieci na świecie cierpi na wyniszczenie organizmu z powodu ostrego niedożywienia, a ponad milion umiera z tego powodu każdego roku.

Klimat bije w produkcję żywności. Dochody polskich gospodarstw niższe o niemal 20 proc.

Jedną z najważniejszych przyczyn rozszerzania się głodu na świecie jest zmiana klimatu. Rolnictwo jest sektorem bardzo zagrożonym przez skutki zmiany klimatu, bowiem wszystkie czynniki produkcji rolnej są przez ten proces modyfikowane. Naukowcy szacują, że skutki zmiany klimatu powodują już dziś ok. 10-proc. straty w wielkości globalnej produkcji rolnej, a mogą być one znacznie większe w niektórych regionach świata – szacuje się np., że w Australii wielkość plonów podstawowych zbóż w latach 1990–2015 mogła obniżyć się nawet o 27 proc. (w odniesieniu do sytuacji, gdyby nie nastąpiła modyfikacja czynników klimatycznych).