Nowa marka mrożonek o nazwie Vital Pursuit będzie składać się z 12 porcjowanych posiłków, bogatych w białko i błonnik, które mają być uzupełnieniem kuracji dla osób stosujących leki odchudzające GLP-1, ale także dla konsumentów skupiających się na kontrolowaniu wagi – poinformowała firma.

To pierwsza marka Nestlé przeznaczona specjalnie dla osób stosujących leki, takie jak Ozempic i Wegovy, która dołącza do innych firm, które starają się dostosować do zmian rynkowych wywołanych lekami na odchudzanie. J.P. Morgan przewiduje, że rynek leków na otyłość wkrótce będzie wart 100 miliardów dolarów i szacuje, że do 2030 roku około 9 procent populacji USA będzie stosować leki odchudzające.

Ozempic zmienił nawyki żywieniowe Amerykanów

Leki na odchudzanie zmieniły nawyki żywieniowe pacjentów, tak pod względem wielkości porcji jak i częstotliwością spożywania posiłków. Dyrektor generalny Nestlé North America, Steve Presley, poinformował w komunikacie prasowym, że Vital Pursuit „zapewnia dostępne, smaczne opcje żywności, które zaspokajają potrzeby konsumentów”.

Pełna oferta linii Vital Pursuit trafi do sklepów jeszcze w tym roku w sugerowanej cenie 4,99 dolarów lub niższej. Posiłki przygotowywane są z tak by pacjenci przyjmujący leki na odchudzanie otrzymywali odpowiednie dawki dzienne witamin, mikroelementów oraz białka.