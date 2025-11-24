Aktualizacja: 24.11.2025 13:53 Publikacja: 24.11.2025 13:06
Amica tłumaczy spadek przychodów zaprzestaniem działalności na rynku rosyjskim, co przekłada się na utratę 42 mln zł przychodów. To również efekt trudnej sytuacji na innych rynkach – zachodnioeuropejskie przyniosły spadek sprzedaży o 7 proc., a odpowiadają za 51 proc. obrotów grupy. Spada bowiem sprzedaż na kluczowych europejskich rynkach, jak zwłaszcza niemieckim, brytyjskim czy francuskim. Pozytywnie zaskakuje Polska z 4 proc. wzrostem, a nasz rynek odpowiada za 34 proc. przychodów.
Mimo w sumie pozytywnych informacji dla inwestorów akcje spółki otworzyły się poniżej piątkowego zamknięcia 55,5 zł i pozostawały na ok. 1 proc. na minusie.
Mimo utrzymującego się od kilku kwartałów spadku sprzedaży, co jest także efektem korekty po ogromnych wzrostach wywołanych pandemią, spółka poprawia wyniki. Wskaźnik EBITDA Grupy Amica za trzy kwartały 2025 r. wzrósł o 33 proc. do 91,1 mln zł, a zysk operacyjny o 81,4 proc. do 44,8 mln zł.
W rezultacie marża EBITDA wzrosła o 150 pkt bazowych do 5,1 proc., a marża operacyjna o 120 p.b., do 2,5 proc. Pozwoliło to na wzrost wyniku brutto z 1 mln zł straty przed rokiem do 19 mln zł zysku obecnie. Grupa Amica wypracowała również 9,2 mln zł zysku netto wobec 5,9 mln zł straty netto przed rokiem.
– Za nami bardzo dobry trzeci kwartał, który kontynuował pozytywne tendencje pierwszego półrocza. Uzyskane wyniki cieszą nas tym bardziej, że wciąż ponosimy koszty stałe niewykorzystanych w części mocy produkcyjnych naszej fabryki we Wronkach – mówi Michał Rakowski, wiceprezes Grupy Amica ds. finansów. - Mamy dobrą sytuację bilansową, w ramach której na koniec września, po wypłacie ponad 15 mln zł dywidendy i ponoszeniu bieżącego CAPEX-u, dysponowaliśmy 129,2 mln zł gotówki, a nasz wskaźnik długu netto do EBITDA spadł poniżej jedności, co jest bezpieczną, niską wartością, dającą sporo przestrzeni do ewentualnych inwestycji i dalszej ekspansji biznesowej – dodaje.
Spółka mocno stawia na rozwój organiczny, ale akwizycje – wpisane w strategię – to wciąż temat aktualny. Wiceprezes Rakowski przypomina, że przed pandemią średnio co dwa lata spółka finalizowała większą akwizycję.
Utrata rynku rosyjskiego to duże wyzwanie, niemniej Amica mocno rozwija się w regionie Azji Centralnej z takimi krajami, jak Kazachstan na czele. Zarząd podtrzymuje też realizację długoterminowej strategii z września 2024 r. Zgodnie z nią grupa zamierza dojść do wzrostów sprzedaży powyżej 7 proc. rocznie od 2030 r. przy oczekiwanej rentowności EBITDA na poziomie 5 proc. w 2027 r. oraz 7 proc. w latach 2030+.
W spółce zaszły w tym roku także duże zmiany personalne. Jacek Rutkowski po 22 latach przestał być prezesem, choć został w spółce jako doradca. W zarządzie pracuje za to jego córka Maja, zaś spółką kieruje od czerwca dotychczasowy pierwszy wiceprezes Robert Stobiński. Nowymi wiceprezesami zostali Maja Rutkowska, Michał Rakowski i Paweł Biel.
