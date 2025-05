We fragmencie wywiadu dla rosyjskiej telewizji państwowej, opublikowanym na Telegramie, Władimir Putin stwierdził, że Rosja ma siłę i środki, aby doprowadzić konflikt na Ukrainie do „logicznego zakończenia”.

Władimir Putin: Mamy możliwość zakończenia wojny z wynikiem oczekiwanym przez Rosję

W odpowiedzi na pytanie dziennikarza państwowej telewizji dotyczące ukraińskich ataków na Rosję Putin powiedział: – Nie było potrzeby użycia tej broni (atomowej)... i mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. – Mamy wystarczającą siłę i środki, aby doprowadzić to, co rozpoczęło się w 2022 r., do logicznego zakończenia z wynikiem oczekiwanym przez Rosję – dodał.

Putin wielokrotnie powracał do tematu broni jądrowej, nazywając jej użycie „nadzwyczajnym środkiem zapewnienia bezpieczeństwa”. 19 listopada ubiegłego roku podpisał dekret „O zatwierdzeniu podstaw polityki państwowej Federacji Rosyjskiej w dziedzinie powstrzymywania nuklearnego”. Zaktualizowana doktryna przewiduje, że podstawą do przeprowadzenia uderzenia nuklearnego może być „agresja przeciwko Federacji Rosyjskiej i jej sojusznikom ze strony jakiegokolwiek państwa nieposiadającego broni jądrowej, wspieranego przez państwo posiadające broń jądrową”, a także masowy atak powietrzny przy użyciu środków niejądrowych, w szczególności dronów.



Departament Stanu USA określił nasilanie przez Kreml retoryki nuklearnej jako nieodpowiedzialne i podkreślił, że żadne zmiany w doktrynie nie wzmocnią bezpieczeństwa samej Rosji.