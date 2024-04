Afera zegarkowa w Peru. Policja w domu prezydent kraju, sześciu ministrów rezygnuje

Prezydent Boluarte znajduje się w centrum afery dotyczącej pochodzenia należących do niej luksusowych zegarków marki Rolex. Afera wstrząsnęła peruwiańską polityką i doprowadziła do serii dymisji w rządzie, w tym odejścia ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych, Victora Torresa.



Reklama

Skąd prezydent Peru miała luksusowe zegarki? Twierdzi, że kupiła z własnych pieniędzy

W związku ze śledztwem dotyczącym podejrzenia nielegalnego wzbogacenia się przez prezydent Boluarte policjanci i prokuratorzy weszli do domu prezydent kraju oraz do jej biura. Śledczy szukali tam dowodów na pochodzenie co najmniej trzech Roleksów należących do Boluarte.



Czytaj więcej Polityka Peru na skraju wojny domowej Prowincja buntuje się przeciw stolicy, biedni przeciw bogatym, odsunięty prezydent przeciw nowej głowie państwa. Liczba ofiar szybko rośnie.

Prezydent kraju zapewnia, że jest niewinna i utrzymuje, że wszystkie luksusowe zegarki kupiła z własnych pieniędzy.



Szef MSW, Victor Torres, ogłosił że odchodzi ze stanowiska w poniedziałek. Do dymisji podali się też ministrowie edukacji oraz minister ds. kobiet. Ministrowie ogłaszając, że odchodzą z rządu, wyrazili poparcie dla prezydent kraju. Jeden z ministrów nazwał wejście policjantów do domu Boluarte „niepotrzebnym” i „nadmiarowym”.