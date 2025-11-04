Reklama
Chińskie auta szturmują Polskę, mniej rosyjskiej ropy i tańszy prąd w Niemczech

Sprzedaż chińskich aut w Polsce rośnie lawinowo, Turcja i Chiny ograniczają zakupy rosyjskiej ropy, a Niemcy planują tańszy prąd dla przemysłu. Tymczasem polski przemysł powoli wychodzi z dołka – PMI najwyższy od pół roku.

Publikacja: 04.11.2025 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Chińskie auta coraz popularniejsze w Polsce

W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 r. w Polsce zarejestrowano niemal 29 tys. nowych samochodów produkcji chińskiej – to pięciokrotny wzrost rok do roku. Atrakcyjne ceny i bogate wyposażenie przyciągają coraz więcej kierowców. Według Kamila Makuli z Superauto.pl, jeśli tempo wzrostu się utrzyma, do 2028 r. w Polsce może sprzedawać się nawet milion chińskich aut rocznie. Przykładowo chiński Jaecco Offroad kosztuje o 19 tys. zł mniej niż Hyundai Tucson Platinum, a MG ZS jest tańszy o 22,5 tys. zł od Opla Mokki. Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskazuje, że sukces chińskich producentów to efekt silnego wsparcia Pekinu, który uznaje motoryzację za strategiczny filar eksportu.

Turcja i Chiny ograniczają import rosyjskiej ropy

Agencje Reuters i Bloomberg poinformowały, że tureckie i chińskie koncerny – w tym Sinopec i PetroChina – zmniejszają zakupy rosyjskiej ropy, reagując na amerykańskie sankcje. To dowód na skuteczność działań USA, które wcześniej doprowadziły do podobnych decyzji w Indiach. Mniejszy eksport oznacza spadek dochodów rosyjskich koncernów, a tym samym mniej środków na finansowanie wojny Kremla.

Niemcy walczą o tańszy prąd dla przemysłu

Minister gospodarki Katharina Reiche zapowiedziała, że rządowy mechanizm obniżania kosztów energii elektrycznej dla energochłonnych firm może ruszyć już na początku przyszłego r.. Ceny prądu mają zostać ustalone na poziomie 5 centów za kilowatogodzinę, co obejmie ok. 2000 przedsiębiorstw i kosztować będzie 5 mld euro w trzy lata. Program ma zwiększyć konkurencyjność niemieckiego przemysłu wobec USA i Chin.

Polski przemysł powoli wstaje z kolan

Indeks PMI dla polskiego sektora wytwórczego wzrósł w październiku do 48,8 pkt. – najwyżej od sześciu miesięcy. Choć wciąż utrzymują się pesymistyczne nastroje, poprawiają się prognozy na kolejne kwartały. Po raz pierwszy od pół roku rośnie aktywność zakupowa firm, a dane GUS potwierdzają wzrost produkcji przemysłowej o 7,4 proc. rok do roku. To pierwsze oznaki, że gospodarka zaczyna wychodzić z dołka.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

