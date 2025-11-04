11 min. 22 sek.
W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 r. w Polsce zarejestrowano niemal 29 tys. nowych samochodów produkcji chińskiej – to pięciokrotny wzrost rok do roku. Atrakcyjne ceny i bogate wyposażenie przyciągają coraz więcej kierowców. Według Kamila Makuli z Superauto.pl, jeśli tempo wzrostu się utrzyma, do 2028 r. w Polsce może sprzedawać się nawet milion chińskich aut rocznie. Przykładowo chiński Jaecco Offroad kosztuje o 19 tys. zł mniej niż Hyundai Tucson Platinum, a MG ZS jest tańszy o 22,5 tys. zł od Opla Mokki. Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskazuje, że sukces chińskich producentów to efekt silnego wsparcia Pekinu, który uznaje motoryzację za strategiczny filar eksportu.
Agencje Reuters i Bloomberg poinformowały, że tureckie i chińskie koncerny – w tym Sinopec i PetroChina – zmniejszają zakupy rosyjskiej ropy, reagując na amerykańskie sankcje. To dowód na skuteczność działań USA, które wcześniej doprowadziły do podobnych decyzji w Indiach. Mniejszy eksport oznacza spadek dochodów rosyjskich koncernów, a tym samym mniej środków na finansowanie wojny Kremla.
Minister gospodarki Katharina Reiche zapowiedziała, że rządowy mechanizm obniżania kosztów energii elektrycznej dla energochłonnych firm może ruszyć już na początku przyszłego r.. Ceny prądu mają zostać ustalone na poziomie 5 centów za kilowatogodzinę, co obejmie ok. 2000 przedsiębiorstw i kosztować będzie 5 mld euro w trzy lata. Program ma zwiększyć konkurencyjność niemieckiego przemysłu wobec USA i Chin.
Indeks PMI dla polskiego sektora wytwórczego wzrósł w październiku do 48,8 pkt. – najwyżej od sześciu miesięcy. Choć wciąż utrzymują się pesymistyczne nastroje, poprawiają się prognozy na kolejne kwartały. Po raz pierwszy od pół roku rośnie aktywność zakupowa firm, a dane GUS potwierdzają wzrost produkcji przemysłowej o 7,4 proc. rok do roku. To pierwsze oznaki, że gospodarka zaczyna wychodzić z dołka.
