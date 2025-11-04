11 min. 22 sek.

Chińskie auta szturmują Polskę, mniej rosyjskiej ropy i tańszy prąd w Niemczech

Sprzedaż chińskich aut w Polsce rośnie lawinowo, Turcja i Chiny ograniczają zakupy rosyjskiej ropy, a Niemcy planują tańszy prąd dla przemysłu. Tymczasem polski przemysł powoli wychodzi z dołka – PMI najwyższy od pół roku.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Chińskie auta coraz popularniejsze w Polsce

W ciągu dziewięciu miesięcy 2025 r. w Polsce zarejestrowano niemal 29 tys. nowych samochodów produkcji chińskiej – to pięciokrotny wzrost rok do roku. Atrakcyjne ceny i bogate wyposażenie przyciągają coraz więcej kierowców. Według Kamila Makuli z Superauto.pl, jeśli tempo wzrostu się utrzyma, do 2028 r. w Polsce może sprzedawać się nawet milion chińskich aut rocznie. Przykładowo chiński Jaecco Offroad kosztuje o 19 tys. zł mniej niż Hyundai Tucson Platinum, a MG ZS jest tańszy o 22,5 tys. zł od Opla Mokki. Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego wskazuje, że sukces chińskich producentów to efekt silnego wsparcia Pekinu, który uznaje motoryzację za strategiczny filar eksportu.

Turcja i Chiny ograniczają import rosyjskiej ropy

Agencje Reuters i Bloomberg poinformowały, że tureckie i chińskie koncerny – w tym Sinopec i PetroChina – zmniejszają zakupy rosyjskiej ropy, reagując na amerykańskie sankcje. To dowód na skuteczność działań USA, które wcześniej doprowadziły do podobnych decyzji w Indiach. Mniejszy eksport oznacza spadek dochodów rosyjskich koncernów, a tym samym mniej środków na finansowanie wojny Kremla.