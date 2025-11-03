Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są obecne warunki biznesowe w polskim przemyśle wytwórczym według S&P Global

Jakie zmiany zachodzą w poziomie produkcji i nowych zamówień w polskim sektorze przemysłowym

Jakie są prognozy dotyczące przyszłej działalności gospodarczej w Polsce na najbliższy rok

Jakie zmiany zaszły w poziomie zatrudnienia i aktywności zakupowej w polskim przemyśle

Odczyt okazał się symbolicznie wyższy od średniej prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. To także lepszy wynik niż we wrześniu (48 pkt) i najwyższy od pół roku (od kwietnia).

Gwoli wyjaśnienia: PMI przyjmuje wartości od 0 do 100 pkt, a 50 pkt to granica oddzielająca poprawę od pogorszenia kondycji sektora. Odczyt 48,8 pkt oznacza więc, że koniunktura w polskim przemyśle w październiku lekko pogorszyła się względem września. Można go interpretować w ten sposób, że wciąż negatywne nastroje w sektorze przeważają, ale przez miesiąc przybyło tych optymistycznych. Wskaźnik bazuje na kwestionariuszach kadry kierowniczej w ponad 200 firmach produkcyjnych.

Historia polskiego PMI w 2025 r. jest ciekawa. W jego pierwszych miesiącach (luty–kwiecień), po blisko trzech latach nieprzerwanych odczytów poniżej 50 pkt, wskaźnik wychynął ponad tę granicę (do wyników 50,2-50,7 pkt). Później jednak mocno tąpnął – raptem 44,8 pkt w czerwcu, co analitycy wiązali z niepewnością związaną z globalną zmianą polityk celnych. Od lipca PMI jest jednak ponownie w trendzie zwyżkowym, a październikowy odczyt jest już dość bliski neutralnego poziomu 50 pkt.