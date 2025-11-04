Aktualizacja: 04.11.2025 13:17 Publikacja: 04.11.2025 09:35
"Rzecznik dyscyplinarny nie może sam podważać standardów, które ma egzekwować od innych sędziów. @RzecznikDSSP po pozytywnej opinii kolegiów odwołała 9 lokalnych rzeczników dyscyplinarnych. Nie stawiamy tu kropki" – napisał Waldemar Żurek na X.
Z kolei powołana przez niego we wrześniu rzecznik dyscyplinarna sędziów Joanna Raczkowska poinformowała, że chodzi o rzeczników dyscyplinarnych działających przy Sądach Okręgowych w Warszawie, Świdnicy, Piotrkowie Trybunalskim, Gorzowie Wielkopolskim, Rybniku, Ostrołęce oraz w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
Jak ustaliło OKO.press, odwołani to sędziowie, którzy awansowali za czasów PiS, m.in. zamieszany w aferę hejterską Jakub Iwaniec oraz sędzia Jarosław Dudzicz, którego antysemicki wpis w Internecie jest przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. Mimo to nadal był zastępcą rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim.
Razem z Jakubem Iwańcem odwołano jeszcze drugiego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Mirosławę Chyr-Brzeszczak. Wobec niej wszczęto postępowanie dyscyplinarne, gdyż nie podejmuje żadnych czynności w sekcji dla neosędziów w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Oprócz nich zdymisjonowano zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Adama Jaworskiego i Piotra Bojarczuka. Pierwszy to tzw.
neo-sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i były stołeczny radny z ramienia PiS. Orzekał na delegacji w sądzie apelacyjnym, ale odwołano mu ją po utracie władzy przez PiS. Nadal był tu jednak zastępcą rzecznika.
SSO Piotr Bojarczuk również był na delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego wydziału karnego. Starał się o awans do tego sądu i nawet dostał nominację od tzw. neoKRS, ale zrezygnował z niej. Odwołanie z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w SA uzasadniono tym, że w ogóle nie powinien zostać na nią powołany, gdyż ustawa o ustroju sądów powszechnych nie przewiduje dwóch rzeczników na tym szczeblu. Dublowanie tej funkcji prawo dopuszcza tylko w dużych sądach okręgowych.
Z funkcją zastępcy rzecznika dyscyplinarnego pożegnali się też: Anna Gąsior-Majchrowska (przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim), Kamila Borszowska-Moszowska (przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy), Jarosław Tekliński (przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce), Jarosław Wodzyński (przy Sądzie Okręgowym w Rybniku).
Rzecznicy dyscyplinarni działający przy sądach to lokalni zastępcy głównego rzecznika dyscyplinarnego. Są, tak jak oni, powoływani na czteroletnie kadencje. Przed upływem kadencji można ich usunąć tylko w czterech przypadkach przewidzianych ustawą:
1) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego;
2) przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku;
3) przeniesienia sędziego na inne stanowisko sędziowskie poza obszarem właściwości odpowiednio sądu apelacyjnego lub okręgowego lub delegowania go poza ten obszar;
4) przyjęcia przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych złożonej przez sędziego rezygnacji z funkcji zastępcy rzecznika.
W praktyce zastępcy rzecznika są nieusuwalni. Mimo to w kwietniu 2025 roku ówczesny minister sprawiedliwości Adam Bodnar odwołał z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba oraz jego zastępcę Przemysława Radzika. Drugiego zastępcę Michała Lasotę odwołał dopiero nowy minister Waldemar Żurek pod koniec lipca. Sędziowie ci oraz część środowiska sędziowskiego uważają te odwołania za bezprawne i bezskuteczne.
