Razem z Jakubem Iwańcem odwołano jeszcze drugiego zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Mirosławę Chyr-Brzeszczak. Wobec niej wszczęto postępowanie dyscyplinarne, gdyż nie podejmuje żadnych czynności w sekcji dla neosędziów w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Oprócz nich zdymisjonowano zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie Adama Jaworskiego i Piotra Bojarczuka. Pierwszy to tzw.

neo-sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga i były stołeczny radny z ramienia PiS. Orzekał na delegacji w sądzie apelacyjnym, ale odwołano mu ją po utracie władzy przez PiS. Nadal był tu jednak zastępcą rzecznika.

SSO Piotr Bojarczuk również był na delegacji w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie i pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego wydziału karnego. Starał się o awans do tego sądu i nawet dostał nominację od tzw. neoKRS, ale zrezygnował z niej. Odwołanie z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego w SA uzasadniono tym, że w ogóle nie powinien zostać na nią powołany, gdyż ustawa o ustroju sądów powszechnych nie przewiduje dwóch rzeczników na tym szczeblu. Dublowanie tej funkcji prawo dopuszcza tylko w dużych sądach okręgowych.

Z funkcją zastępcy rzecznika dyscyplinarnego pożegnali się też: Anna Gąsior-Majchrowska (przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim), Kamila Borszowska-Moszowska (przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy), Jarosław Tekliński (przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce), Jarosław Wodzyński (przy Sądzie Okręgowym w Rybniku).

Rzecznicy dyscyplinarni sędziów: kontrowersje wokół odwołania

Rzecznicy dyscyplinarni działający przy sądach to lokalni zastępcy głównego rzecznika dyscyplinarnego. Są, tak jak oni, powoływani na czteroletnie kadencje. Przed upływem kadencji można ich usunąć tylko w czterech przypadkach przewidzianych ustawą: