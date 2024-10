W sierpniu 2015 r. na jednym z forów internetowych użytkownik posługujący się nickiem „jorry123" zamieścił antysemicki wpis, w którym naród żydowski nazwał „podłym, parszywym narodem".

Reklama

Media informowały, że pod tym pseudonimem krył się Jarosław Dudzicz – wówczas sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, a później prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i członek tzw. nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W maju decyzją Adama Bodnara sędzia Dudzicz stracił stanowisko Prezesa SO. Niedawno nowa KRS zdecydowała o nominacji dla sędziego do Izby Karnej Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej Sądy i trybunały RPO: antysemickie wpisy sędziego z KRS. Śledztwo trwa już 4 lata Rzecznik praw obywatelskich wraca do sprawy sędziego Jarosława Dudzicza - członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa, który na jednym z forów internetowych miał umieścić antysemickie treści. Niepokój rzecznika budzi fakt, że przez ponad 4 lata właściwe organy nie mogą zakończyć tej sprawy.

Biegli: wpis ma charakter znieważający Żydów

W grudniu 2018 roku sprawę do dalszego prowadzenia przejął Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Jak informuje w najnowszym komunikacie PK,

w toku postępowania ustalono konkretny adres w Słubicach, z którego dokonano przedmiotowego wpisu. Ponadto uzyskano opinie biegłych różnych specjalności (m. in. z zakresu językoznawstwa i komunikowania społecznego), z których wynika, iż komentarz zawiera „uogólnioną, negatywną opinię o narodzie żydowskim i ma charakter znieważający Żydów”. Mimo tego, 4 października 2022 r. prokurator delegowany do WSW PK Sylwester Noch umorzył śledztwo. Stwierdził bowiem, iż „czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego”. Jak przypomina PK, decyzję podjęto m.in. na podstawie zeznań świadka Jarosława D., który wyjaśnił, iż jego zamiarem nie było znieważenie któregokolwiek z narodów ani nawoływanie do nienawiści".

Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak podkreśla, że postępowanie było prowadzone przez ponad 3 lata, dotyczyło wyłącznie jednego wpisu („podły parszywy i pazerny naród, nic im się nie należy... ”). Nie ustalano autorstwa i nie poddano karnoprawnej ocenie innych wpisów mogących mieć znaczenie w sprawie.