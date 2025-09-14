Aktualizacja: 14.09.2025 13:08 Publikacja: 14.09.2025 12:50
Marco Rubio wraz z małżonką na lotnisku Ben Guriona w Izraelu
Foto: Reuters/Nathan Howard
Dwudniowa wizyta Rubio w Izraelu – czytamy w depeszy agencji AP – jest wyrazem wsparcia dla coraz bardziej izolowanego Izraela. Organizacja Narodów Zjednoczonych prowadzi debatę na temat utworzenia państwa palestyńskiego, czemu stanowczo sprzeciwia się premier Izraela Beniamin Netanjahu.
Szef amerykańskiej dyplomacji ma w Jerozolimie spotkać się z Benjaminem Netanjahu, który – według mediów – rozważa zaanektowanie części Zachodniego Brzegu. Jak jednak przekazał amerykański portal Axios, powołując się na izraelskich urzędników administracji państwowej, premier wciąż nie podjął decyzji w tej sprawie. Netanjahu chce więc wybadać podczas spotkania z Rubio, czy prezydent USA Donald Trump jest gotowy poprzeć aneksję.
Axios przypomina, że społeczność międzynarodowa postrzega Zachodni Brzeg jako terytorium okupowane przez Izrael i uznałaby aneksję za nielegalną. Zjednoczone Emiraty Arabskie ostrzegły administrację Trumpa i rząd Izraela, że taki krok wobec Zachodniego Brzegu „znacząco zaszkodzi traktatowi pokojowemu między ZEA a Izraelem” oraz tzw. Porozumieniom Abrahamowym, zakładającym normalizację stosunków Izraela z państwami arabskimi.
Wizyta Rubia odbyła się, choć prezydent USA Donald Trump wyraził zniecierpliwienie polityką Netanjahu w związku z izraelskim atakiem na przywódców Hamasu w Dosze. Jak stwierdził, Stany Zjednoczone nie zostały o tym wcześniej powiadomione.
„Decyzję tę podjął premier Netanjahu, a nie ja. Jednostronne bombardowanie Kataru, suwerennego państwa i bliskiego sojusznika Stanów Zjednoczonych, który ciężko pracuje i odważnie podejmuje ryzyko, by wynegocjować pokój, nie służy celom Izraela ani Ameryki” – napisał Trump w serwisie Truth Social. Poinformował też, że polecił sekretarzowi stanu Marco Rubio sfinalizowanie umowy o współpracy obronnej z Katarem.
W piątek Rubio i Trump spotkali się z premierem Kataru, aby omówić konsekwencje izraelskiej operacji. Te dwa kolejne spotkania, najpierw z przedstawicielami Kataru, potem zaś z Izraelem – jak ocenia AP – mają pokazać, że administracja prezydenta Donalda Trumpa stara się zrównoważyć relacje między kluczowymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie.
Atak w Dosze – twierdzi AP – położył kres próbom uzyskania zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem oraz uwolnienia zakładników przed sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. AP przypomina, że Izrael nasilił ataki na miasto Gaza, a ministerstwo zdrowia Gazy poinformowało o śmierci co najmniej 32 osób.
W ramach rozszerzania operacji w mieście Gaza izraelskie wojsko zniszczyło w niedzielny poranek wysoki budynek mieszkalny, niecałą godzinę po wydaniu w internecie nakazu ewakuacji przez rzecznika armii Avichaya Adraee. Mieszkańcy twierdzą, że wieżowiec Kauther w dzielnicy Rimal został zrównany z ziemią. Nie ma jednak żadnych doniesień o ofiarach śmiertelnych.
W samym mieście, mimo nakazów ewakuacji, przebywają nadal setki tysięcy cywilów, a w mieście panuje głód.
Palestyna i Państwo Żydowskie po II wojnie światowej
Foto: PAP
