Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są obecne trendy na izraelskiej giełdzie?

Jakie są skutki konfliktu izraelsko-palestyńskiego dla obu stron?

W jaki sposób gospodarka Izraela różni się od gospodarki Rosji?

Jak przyjaźń z USA wpływa na działania Izraela i ich odbiór?

Jakie są konsekwencje napięć geopolitycznych dla globalnych rynków ekonomicznych?

7 października miną dwa lata od ataku Hamasu na Izrael. Wtedy eskalował konflikt, którego bilans jest porażający. Według oficjalnych statystyk Palestyny, w Strefie Gazy zginęło ponad 64 tys. osób, głównie cywilów. Zdecydowana większość obiektów jest zniszczona – podaje ONZ. Kilka dni temu izraelska armia wydała nakaz natychmiastowej ewakuacji wszystkich mieszkańców miasta Gaza.

Reklama Reklama

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Ludobójstwa ogłosiło, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują prawną definicję ludobójstwa. Izrael (komentarz przedstawicielki Ambasady Izraela poniżej) odrzuca oskarżenia. Twierdzi, że opierają się na stronniczych źródłach, z których wiele pochodzi z propagandy Hamasu.

Giełda w Izraelu bije rekordy

Mimo narastających kontrowersji, zapowiedzi sankcji oraz słów potępienia ze strony społeczności międzynarodowej, gospodarka Izraela ma się świetnie. Główny indeks giełdy, TA-35, systematycznie rośnie, a dynamika przybrała na sile w tym roku. Teraz ma wartość ponad 3100 pkt. Jest o ponad połowę wyżej niż 12 miesięcy temu oraz o 90 proc. niż dwa lata temu. To idzie w parze z poprawiającymi się wynikami koncernów notowanych w Tel Avivie. Również waluta trzyma się mocno.