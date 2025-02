Riwiera w Strefie Gazy, czyli najbardziej szalony sen Donalda Trumpa

– To fenomenalna lokalizacja, nad morzem z najlepszą pogodą. Wszystko jest dobre. Można tam zrobić parę pięknych rzeczy – mówił natomiast Trump o Strefie Gazy w dniu swojej inauguracji prezydenckiej. Później do pomysłu przebudowy tego obszaru mogła go skłonić relacja z wizyty w Gazie złożona mu przez Steve’a Witkoffa, miliardera z branży deweloperskiej, który został jego specjalnym wysłannikiem na Bliski Wschód. Witkoff był jak dotąd jednym zachodnim oficjelem, który obejrzał z bliska zniszczenia w Strefie Gazy.

– Gdyby w jakimkolwiek mieście w USA zniszczenia byłyby nawet 100 razy mniejsze od tych, które widziałem w Gazie, to nikomu nie pozwolono by tam wrócić do swoich domów. Tam jest tak niebezpiecznie. Tam jest 30 tys. niewybuchów. Są budynki, które mogą się zawalić w każdej chwili. Nie ma żadnej infrastruktury, wody, prądu, gazu – niczego. Bóg jeden wie, jakie choroby muszą tam zagrażać – stwierdził Witkoff. Ocenił, że odbudowa Strefy Gazy może zająć 15 lat, podczas gdy administracja Joe Bidena szacowała, że zajmie ona tylko pięć lat.

Relacja Witkoffa mogła przekonać Trumpa, że przesiedlenie Palestyńczyków z tego terenu byłoby działaniem humanitarnym. – Przeniesiemy ich do pięknej lokalizacji, w której będą mieli nowe domy, gdzie będą mogli żyć bezpiecznie, mieli doktorów, wsparcie medyczne i wszystkie te rzeczy – powiedział Trump podczas spotkania z królem Jordanii. Nie wskazał jednak, gdzie jest ta „piękna lokalizacja” dla Palestyńczyków...

Kłopot z uchodźcami ze Strefy Gazy

– Bardziej od Palestyńczyków nienawidzę tylko Żydów – stwierdził saudyjski król Fahd, panujący w latach 1982–2005. Palestyńczycy byli bowiem postrzegani w bogatych arabskich monarchiach jako niebezpieczni wywrotowcy. Pamiętano ich rolę w wywołaniu wojny domowej w Libanie oraz próbę obalenia monarchii jordańskiej w 1970 r. Ani Jordania, ani Arabia Saudyjska, ani Egipt nie chcą więc słyszeć o przesiedleniu Palestyńczyków na ich terytoria. Amerykańscy dyplomaci zwracali już zresztą uwagę Trumpowi, że egipski prezydent Abd al-Fatah al-Sisi, obawia się tego, że sympatyzujący z Hamasem palestyńscy przesiedleńcy połączą siły z Bractwem Muzułmańskim będącym głównym zagrożeniem dla egipskiego reżimu wojskowego. Ponadto zgoda na udział w planie przesiedlenia Palestyńczyków byłaby samobójstwem wizerunkowym dla każdego rządu w regionie. Mogłoby to sprowokować gniew ulicy i falę rewolucji. Ponadto sami Palestyńczycy nie chcą zgodzić na takie rozwiązanie. Są gotowi koczować w ruinach swoich domów, podobnie jak w 1945 r. to samo robili mieszkańcy Warszawy, Drezna czy Tokio. „Musieliby użyć bomby atomowej, by nas stąd ruszyć!” – taka opinia krąży wśród Palestyńczyków wracających do zrujnowanych miast Strefy Gazy.