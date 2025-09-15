Rzeczpospolita
Izrael: Hamas ma długą historię kłamstw i manipulacji

Izrael działa zgodnie z prawem międzynarodowym – deklaruje Marta Korycińska, odpowiadająca za kontakty z Departamentem Dyplomacji Publicznej Ambasady Izraela w Polsce.

Publikacja: 15.09.2025 04:54

Izrael: Hamas ma długą historię kłamstw i manipulacji

Foto: Kobi Wolf/Bloomberg

Katarzyna Kucharczyk

Rezolucja przyjęta przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Ludobójstwa stwierdza, że postępowanie Izraela spełnia definicję prawną określoną w Konwencji ONZ o ludobójstwie. Jakie jest stanowisko Izraela?

Izrael działa zgodnie z prawem międzynarodowym, realizując swoje niezbywalne prawo do samoobrony przed organizacją terrorystyczną, która 7 października 2023 r. dokonała brutalnych masakr izraelskich cywilów. Nasze działania są ukierunkowane wyłącznie na rozbicie Hamasu odpowiedzialnego zarówno za te zbrodnie, jak i za cierpienia ludności cywilnej Gazy, którą Hamas świadomie wykorzystuje jako żywe tarcze. Izrael stanowczo odrzuca oskarżenia, jakoby jego działania spełniały definicję ludobójstwa zawartą w Konwencji ONZ. Rezolucja IAGS, głosowana w obecności jedynie 28 proc. członków tego stowarzyszenia, jest dokumentem politycznym, a nie wiążącą oceną prawną i opiera się na wybiórczych i stronniczych źródłach, z których wiele pochodzi z propagandy Hamasu.

Na kanale YT Ambasady Izraela opublikowano nagrania, według których w Strefie Gazy nie ma głodu. Czy to oznacza, że – w ocenie Izraela – ustalenia organizacji międzynarodowych i doniesienia z Gazy, przekazywane m.in. za pośrednictwem dziennikarzy, są nieprawdziwe?

Publikowane nagrania nie mają na celu zaprzeczania trudnej sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Pokazują one jednak, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona niż obraz przedstawiany w narracjach medialnych. Nieprawdą jest, że w Gazie panuje całkowity brak żywności. Restauracje i targowiska wciąż funkcjonują, co potwierdzają ogólnodostępne materiały – w tym nagrania i posty zamieszczane przez same lokale. Każdy może to samodzielnie zweryfikować, sprawdzając te źródła w internecie.

Czytaj więcej

Od października 2023 r. liczba zabitych w Strefie Gazy przekroczyła 64 tysiące. Zdecydowaną większoś
Gaza znika, giełda w Izraelu kwitnie

Izrael codziennie podejmuje wysiłki, aby umożliwić dostarczanie do Gazy ogromnych ilości pomocy humanitarnej. Prawdziwą przeszkodą jest Hamas, który regularnie plądruje konwoje, uniemożliwia sprawiedliwą dystrybucję i przejmuje dostawy przeznaczone dla cywilów. To właśnie Hamas tworzy sztuczne niedobory i pogłębia cierpienia własnej ludności.

Wiele raportów międzynarodowych, takich jak te publikowane przez kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Gazy, opiera się na zmanipulowanych lub przesadzonych danych pochodzących od tej organizacji terrorystycznej. Np. najnowszy raport IPC bazował wyłącznie na danych Hamasu i nawet zmienił własne standardy definicji głodu, aby dopasować je do narracji Hamasu. Nie jest to obiektywne sprawozdanie – to tendencyjna i wprowadzająca w błąd relacja. Stanowisko Izraela jest jasne: twierdzenia, jakoby Izrael celowo powodował głód, są kłamstwem. Jedynymi ludźmi w Gazie, którzy są umyślnie głodzeni, są izraelscy zakładnicy, przetrzymywani od niemal dwóch lat w nieludzkich warunkach. Pomimo przeszkód stwarzanych przez Hamas, Izrael nieustannie dąży do tego, aby pomoc docierała do cywilów.

Jak Izrael widzi perspektywę zakończenia konfliktu? Według doniesień prasowych Hamas zaakceptował propozycję, która zakłada wstrzymanie ognia i uwolnienie izraelskich zakładników.

Izrael dąży do jak najszybszego zakończenia tego konfliktu – pod warunkiem, że jego obywatele będą bezpieczni, a Hamas zostanie pozbawiony zarówno władzy politycznej, jak i możliwości militarnych w Gazie. Głównymi celami działań Izraela są natychmiastowe uwolnienie wszystkich zakładników, obalenie Hamasu i zniszczenie jego zdolności wojskowych, demilitaryzacja Gazy, aby Hamas nie mógł już nigdy zagrażać izraelskim cywilom.

W odniesieniu do doniesień, że Hamas „zaakceptował” propozycję zawieszenia broni i uwolnienia zakładników, należy podkreślić, że takie deklaracje często mają charakter manipulacyjny. Hamas odrzucił już cztery propozycje przedstawione przez mediatorów międzynarodowych – wszystkie z nich Izrael przyjął. Tym razem Hamas znów odpowiedział nowymi warunkami i modyfikacjami. Jak pokazuje doświadczenie, takie „zmiany” często mają kluczowe znaczenie i są wykorzystywane do opóźniania lub sabotowania postępu rozmów. Izrael uważnie analizuje szczegóły, jednak należy podkreślić, że Hamas ma długą historię kłamstw i manipulacji w procesach negocjacyjnych. Izrael pozostaje jednak gotów do osiągnięcia porozumienia w sprawie zawieszenia broni. Nasza gotowość została udowodniona poprzez akceptację wcześniejszych propozycji mediacyjnych, podczas gdy Hamas je odrzucał. Każde porozumienie musi jednak zagwarantować bezpieczeństwo naszych obywateli.

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy Organizacje Hamas

