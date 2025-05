Donald Tusk o II turze wyborów prezydenckich: To jest wybór między wojną i pokojem

Donald Tusk: Te wybory będą prawdziwym testem dla wyborców

Tusk uważa, że niezależnie od tego, jak bardzo będą się starać kandydaci, jakie obietnica złożą, te wybory będą prawdziwym testem dla wyborców.



Na uwagę, że głosujący na Koalicję 15 października mogą czuć się zawiedzeni działaniami rządu przez ostatnie półtora roku, Tusk zaapelował, by wszyscy „szeroko otworzyli oczy”.



- Niech wszyscy szeroko otworzą oczy i zobaczą, co się działo przez te półtora roku. Kto pracował jak wół, żeby realizować to, co obiecał, a kto przeszkadzał ile mógł - mówił Tusk. Podkreślił, że Polska przede wszystkim stała się krajem wolnych ludzi, otrząsnęła się "z korupcji i kłamstwa". - Ile udało się zrealizować? Za mało, żebym ja się cieszył, za dużo, żeby to zmarnować - skwitował.



Donald Tusk: Wiadomo, po co Kaczyński wysłał Nawrockiego

Premier przyznał, że - „choć nie jest od tego, by użalać się nad własnym losem” - łatwiej byłoby Koalicji 15 października realizować jej postulaty, gdyby rządziła w kraju, w którym prezydent nie byłby „nastawiony wyłącznie na szkodzenie”.



Donald Tusk stwierdził, że choć w Polsce prezydent niewiele może podjąć konstruktywnych działań ze względu na zapisy Konstytucji, ale jeśli ma złą wolę - może szkodzić. Dlatego, jak mówił premier, nie ma wątpliwości, po co „Kaczyński wysłał Nawrockiego”.