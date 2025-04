Spełnia się sen Wałęsy: przegoniliśmy Japonię

Co dalej? W zasięgu naszego kraju jest teraz Izrael (56,4 tys. dol.) i Hiszpania (56,5 tys. dol. na mieszkańca) - kraje, które do niedawno należały do innej ligi. Mamy też szansę w niedługim czasie dogonić Czechy (59,3 tys. dol.). Nasz południowy sąsiad „od zawsze” był bogatszy od Polski, szczególnie, gdy odcumowała od niego biedniejsza Słowacja.