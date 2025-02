Rok do roku liczba urodzeń w Japonii spadła o ok. 5 proc. - do rekordowo niskiego poziomu (dane na ten temat zbiera się w Japonii od 1899 roku). Tak wynika z danych japońskiego Ministerstwa Zdrowia przedstawionych w czwartek.



Japonia: 1 618 684 zgonów w 2024 roku, rekordowo wysoka liczba

Dane dotyczą wszystkich urodzeń w Japonii – w tym także dzieci, które przyszły na świat w rodzinach imigrantów. Japonia, podobnie jak Korea Południowa i Chiny, boryka się z poważnym kryzysem demograficznym: mieszkańcy kraju zawierają małżeństwa w coraz późniejszym wieku, co przekłada się na mniejszą liczbę dzieci w takich rodzinach. Ponadto Japończycy często nie decydują się na dziecko ze względu na rosnące koszty życia, zwłaszcza w miastach.



W 2024 roku w Japonii zanotowano jednocześnie rekordowo wysoką liczbę zgonów – 1 618 684, o 28 181 więcej niż w 2024 roku. Tym samym Japonia zanotowała rekordowo wysoki poziom ujemnego przyrostu naturalnego – liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o 897 696.



Japonia: Nadal poniżej 500 tys. nowych małżeństw zawieranych w ciągu roku

Liczba urodzeń spadała w 2024 roku we wszystkich 47 japońskich prefekturach. Tempo spadku liczby urodzeń jest wyższe od rządowych prognoz, nie widać też żadnych oznak poprawy sytuacji.