Foto: GUS

Z analizy GUS wynika, że dochód z pracy to niespełna 55 proc. kwot, które mają rodziny, a ze emerytur i rent – ponad 30 proc. W porównaniu do sytuacji z 2023r. : zmniejszył się udział pieniędzy z pracy, a wzrósł z ubezpieczeń społecznych.

Pomimo, że renciści mieli najniższe dochody, to ich wydatki były jednymi z najwyższych. Wydali miesięcznie na osobę przeciętnie tylko o niespełna 250 zł mniej niż przedsiębiorcy, ale o 43 zł więcej niż pracownicy. Ich wydatki to 1,9 tys. zł miesięcznie przy średniej dla wszystkich 1,88 tys. zł. Najmniej wydawali rolnicy – nieco ponad 1,3 tys. zł. Renciści podobnie jak emeryci co dwunastą złotówkę wydawali na zdrowie (co dwudziestą na leki). Dla ich budżetów poważniejszym obciążeniem (1/4 wszystkich wydatków) były opłaty związane z użytkowaniem mieszkań (przy przeciętnym koszcie niespełna 19 proc. wydatków).

W tej grupie w zeszłym roku, tak jak w latach wcześniejszych, najwyższy był udział wydatków w dochodach (77,7 proc.) i najniższa kwota nadwyżki dochodów rozporządzalnych na osobę nad średnimi wydatkami na osobę (546 zł). Odwrotna proporcja istniała w rodzinach rolników. Niespełna 50 proc. wyniósł udział wydatków w dochodach i prawie 2 tys. wyniosła średnia kwota nadwyżki dochodu nad wydatkami.

GUS podał, że rozpiętość wskaźnika przeciętnych miesięcznych dochodów wśród grup społeczno-ekonomicznych nieznacznie zmalała do 42,4 p. proc. (w 2023 r. – 43,0 p. proc.), zaś rozpiętość wskaźnika przeciętnych miesięcznych wydatków zwiększyła się do 44,7 p. proc. (w 2023 r. – 37,7 p. proc.). Zróżnicowanie dochodów na osobę w gospodarstwach domowych, mierzone współczynnikiem Giniego zmalało do poziomu 0,3. Stało się tak po okresie spadku w latach 2014-2017, wzrostu w latach 2020 i 2021 oraz – znowu – stabilizacji w latach 2022-2023 utrzymywało się na poziomie 0,314, a w 2024 r. zmalało do poziomu 0,300.