W szerszym horyzoncie widać jednak pewne rysy. Po dobrym 2023 r., gdy BWUK i WWUK wyraźnie rosły (do poziomów widzianych jeszcze przed pandemią), 2024 r. jest okresem względnej stagnacji jeśli chodzi o bieżące nastroje, i wręcz lekkiego pogorszenia jeśli chodzi o widoki na przyszłość. Wskaźnik bieżących nastrojów waha się w tym roku w granicach od -15,9 pkt do -11,5 pkt, zaś wskaźnik wyprzedzający, po odczycie -3,8 pkt w styczniu (najwyżej od wybuchu pandemii!), zjechał nawet do -11,6 pkt w lipcu.

Widać to także na poziomie „subindeksów”. Obecna ocena stanu finansów swojego gospodarstwa domowego (czyli, czy możemy dużo oszczędzać, wiążemy koniec z końcem czy raczej popadamy w długi) wyniosła we wrześniu 28,2 pkt i jest niemal najwyższa od lat. Jednocześnie nastroje co do własnej sytuacji oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju na najbliższych 12 miesięcy są nieco gorsze niż na początku roku. Żeby nie było wątpliwości – są one też lepsze niż np. w okresie pandemii oraz po agresji Rosji na Ukrainę z 2022 r. i stagnacji gospodarczej w 2023 r. Niemniej już właściwie od roku nie poprawiają się, a wręcz w tym roku nieco się pogorszyły.

Ten wzrost niepewności, przy jednoczesnej dobrej ocenie swojej sytuacji finansowej, sprawia, że w sierpniu i wrześniu najwyższe od 2019 r. były deklaracje chęci oszczędzania pieniędzy. To kolejny dowód, że ostatnie miesiące wysokiej dynamiki realnych dochodów wykorzystujemy mocno do budowania poduszek finansowych. To z kolei sprawia, że w danych np. o sprzedaży detalicznej widać spore wzrosty, ale nie boom konsumpcyjny.

Rosną obawy przed wzrostem bezrobocia

Tym, co mocno przyciąga też uwagę w najnowszych danych GUS, są nastroje dotyczące bezrobocia w najbliższych dwunastu miesiącach (czy i jak wzrośnie lub spadnie). Są one najsłabsze od marca 2023 r., czyli od półtora roku. Z najnowszych danych wynika, że wzrostu bezrobocia przez kolejny rok spodziewa się blisko 37 proc. badanych. W styczniu było to „tylko” 23 proc.