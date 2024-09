Gdyby mierzyć zamożność Polaków poziomem produktu krajowego brutto na mieszkańca, to bylibyśmy na 20. miejscu w Unii Europejskiej. Za nami znalazłyby się Rumunia, Węgry, Chorwacja, Słowacja, Łotwa, Grecja i Bułgaria. Wszystko to kraje, które albo weszły do UE równo z Polską, albo później. Jedynym starszym członkiem UE w tym gronie jest Grecja, ale to kraj, który doświadczył wielkiej zapaści gospodarczej w wyniku kryzysu finansowego. Lokata Polski nie jest więc dowodem jakiegoś nadzwyczajnego tempa doganiania innych państw.

Reklama

1/4 Polaków nie stać na wakacyjny wyjazd

Znacznie lepszy obraz wyłania się jednak z analizy innych danych dotyczących zamożności Polaków. Nie tych, które polegają na arytmetycznym przeliczaniu PKB, ale tych, w których ludzie odpowiadają, na co ich stać. Widać z nich, że ostatnie lata przyniosły poprawę sytuacji Polaków, co prawdopodobnie jest efektem przede wszystkim wprowadzonych przez rządy PiS programów społecznych typu 500+, które zwiększyły dochód do rozporządzenia wielu biedniejszych gospodarstw domowych. Gdy wprowadzono program 500+, szerokim echem odbił się reportaż w tygodniku „Newsweek” o klasie ludowej i jej zwyczajach nad polskim morzem, gdzie prawdopodobnie przyjechali po raz pierwszy. Dane Eurostatu to potwierdzają. Pod względem wyjazdów wakacyjnych Polska jest wyżej, niż sugerowałyby to dane PKB. Można wręcz powiedzieć, że Polska awansowała do zachodniej ligi, bo za nami znalazła się większość państw Europy Wschodniej, ale także kilka krajów Południa Europy.

Widać to w informacji Eurostatu, gdzie ludzie odpowiadają na pytanie, czy stać ich przynajmniej na tydzień płatnych wakacji poza miejscem zamieszkania? W Polsce tych, których nie stać, jest 28 proc. To ciągle dużo, ale gorsza sytuacja jest w 14 innych państwach UE, w tym prawie wszystkich, które dołączyły do Wspólnoty razem z nami lub później (wyjątkiem są Czechy, Estonia i Słowenia). Większe wakacyjne ubóstwo jest w zbiedniałej w ostatnich latach Grecji, ale też we Włoszech, Hiszpanii czy Portugalii. Dane Eurostatu mówią wyraźnie o sytuacji materialnej. Nie chodzi o to, że ktoś nie ma ochoty na wyjazd, bo mieszka w przyjemnym miejscu, albo nie lubi jeździć. Ludzi pytano, czy byłoby ich stać, gdyby chcieli pojechać na wakacje.