Jak poinformował w poniedziałek rano Scott Bessent, sekretarz skarbu USA, strony zgodziły się podczas negocjacji w Genewie na wzajemne obniżenie karnych ceł o 115 pkt proc. na 90 dni. W efekcie chińskie cła na towary z USA mają zostać obniżone do 10 proc., a amerykańskie na towary z Chin – do 30 proc. Tymczasem nowe rozporządzenie podpisane przez Donalda Trumpa przewiduje zmniejszenie cła na import z Państwa Środka do 34 proc. od 14 maja.

Biały Dom przypomina, że wciąż obowiązują 20-proc. karne cła na Chiny za to, że rząd w Pekinie nie zablokował napływu fentanylu do USA, a do tego dochodzą podstawowe, 10-procentowe, cła na import do Stanów Zjednoczonych.