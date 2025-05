Donald Trump podpisał w lutym dekret o zniesieniu ulg w opłatach celnych od przesyłek ze świata o minimalnej wartości (de minimis), co obowiązywało w USA od 1938 r. od wartości do 200 dolarów, a wprowadzono je dla ograniczenia procedur administracyjnych. Realizację tego dekretu zawieszono jednak, bo amerykańskie służby celne nie były przygotowane do kontrolowania zawartości takich przesyłek, więc na lotniskach amerykańskich doszło do chaosu i powstania szybko gór paczek — pisze Reuter.

Za kadencji Baracka Obamy Kongres podwyższył limit wartości przesyłek do 800 dolarów, wywołując prawdziwy zalew kraju tanimi przesyłkami W ostatniej dekadzie ich liczba skoczyła o ponad 600 proc., w 2023 r. urząd celnym CBP naliczył ich ponad miliard. Według Białego Domu, do USA trafiało ponad 4 mln paczek dziennie, w 2024 r. był ich ok. 1,36 mld, ponad cztery razy więcej niż cztery lata wcześniej — podał dziennik „The Guardian” za CBP. Stanowiły ponad 90 proc. towarów wysyłanych do Stanów, a 60 proc. tych przesyłek pochodziło z Chin, głównie z platform e-handlu Temu, Shein czy AliExpress. W 2024 r. zanotowały one 546 mln (Temu) i 235 mln (Shein) zleceń ze świata, w tym ok. 23 proc. i 15 proc. z USA.

Chiński eksport towarów bezpośrednio do odbiorców miał w 2024 r. wartość 240 mld dolarów, stanowił 7 proc. światowej wymiany handlowej i zapewnił krajowi 1,3 proc. PKB — wyliczono w banku Nomura. Chińczycy wysyłali głównie tanią odzież, elektronikę użytkową, wyroby do ozdabiania mieszkań i kosmetyki — podali specjaliści z Nomury. Problem był z tym, że wśród wielu przesyłek de minimis były też ukrywane pod innymi nazwami składniki do produkowania fentanylu, który zabił w 2023 r. niemal 75 tys. ludzi.

Ruszają nowe cła

Urząd celny i ochrony granic USA (CBP) ogłosił 2 maja, że „jest gotowy i przygotowany do dokonywania zwiększonej kontroli przesyłek i skutecznego pilnowania, by przepisy były przestrzegane tak, jak ustalono” w prezydenckim dekrecie o zakończeniu postępowania wobec przesyłek de minimis z Chin — poinformowała osoba z biura prasowego urzędu celnego — odnotował Reuter.