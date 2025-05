Sukces w Genewie. USA-Chiny zawarły porozumienie po maratonie rozmów

W dwudniowych rozmowach prowadzonych w Genewie brali udział amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent, przedstawiciel do spraw handlu Jamieson Greer a stronę chińską reprezentował wicepremier Chin He Lifeng.

Scott Bessent poinformował w niedzielę o „znaczącym postępie” w rozmowach USA z najwyższymi chińskimi urzędnikami, nie podał jednak szczegółów porozumienia. Sekretarz stany powiedział jedynie, że osiągnięto „znaczący postęp między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w tych bardzo ważnych rozmowach handlowych”. Powtórzył tym samym optymistyczne nastawienie samego Trumpa, który zasugerował w mediach społecznościowych, że poczyniono „WIELKI POSTĘP” w kierunku czegoś, co może być „całkowitym resetem” ceł.

Amerykańsko-chiński reset w „konstruktywnej atmosferze”

Jamieson Greer oświadczył, że „porozumienie, które zawarliśmy z naszymi chińskimi partnerami”, ma pomóc w zmniejszeniu deficytu handlowego USA . - Jak zauważył Sekretarz, były to bardzo konstruktywne dwa dni. Ważne jest, by zrozumieć, jak szybko udało nam się dojść do porozumienia, co pokazuje, że być może różnice nie były tak duże, jak się wydawało – powiedział Greer, dodając, że chińscy urzędnicy byli „twardymi negocjatorami”.

Greer podkreślił również, że jednym z głównych priorytetów Trumpa jest zmniejszenie deficytu handlowego USA z Chinami, który w ubiegłym roku osiągnął rekordowe 263 miliardy dolarów.