Wiemy już, że ktoś mógłby przemieszać „kupki” z głosami. To chyba najłatwiejsze, ale nawet w słabej komisji można taką rzecz wychwycić. Na miejscu zazwyczaj są mężowie zaufania. Niezbyt przydatni. Odkąd Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło opłatę za tę funkcję, jest ich sporo, ale często w ogóle nie obserwują liczenia, tylko czekają na wypłatę. Wręcz wywierają presję na komisję, żeby szybciej się to wszystko działo, gdyż oni już chcą do domu. A jednak nigdy nie wiadomo. Wiele osób może coś zauważyć. Możliwości „wpadki” są spore.

A co z dyktowaniem do elektronicznego systemu PKW danych z protokołu? Ryszard Kalisz przekonywał Jacka Nizinkiewicza w #RZECZoPOLITYCE, że przewodniczący dyktuje wyniki, siedząc tylko z informatykiem.

Tak, to prawda. Bywa, że pokój z komputerem nie znajduje się w tym samym pomieszczeniu, co komisja. Ale protokół muszą podpisać wszyscy członkowie komisji obwodowej i potem jest on wieziony do komisji okręgowej, która go jeszcze sprawdza. Więc jeśli dane elektroniczne nie zgadzają się z tymi na papierze, to taka sprawa jest do wyłapania. Oczywiście możliwe, że wszyscy członkowie komisji podpiszą wersję papierową, nie patrząc na to, co podpisują. Ale i tu szansa na „wpadkę” jest ogromna.

Anomalie w pięciu tysiącach komisji obwodowych – obliczenia dr. Kontka

W końcu zaś obliczenia dr. Krzysztofa Kontka wskazujące na anomalie w pięciu tysiącach komisji obwodowych. Wychwytuje on nietypowe sytuacje polegające na tym, że jedna komisja ma wynik odbiegający od otoczenia. To faktycznie dziwne. Ale anomalie mogą mieć swoją przyczynę. Obserwowałam kiedyś wybory samorządowe w gminie wiejskiej Bielsk Podlaski. To „obwarzanek” wokół miasta. W komisji, w której obserwowałam pierwszą turę, przegrała rządząca wójtka. To była sensacja, gdyż jej pozycja była utrwalana od lat. Kolega, który mnie tam zaprosił, skomentował: poczekaj, rano się okaże, że po drugiej stronie torów wygrała z ogromną przewagą. I rzeczywiście. Tak było.

Czym różnią się strony torów? Na przykład wyznaniem – po jednej są wyborcy w przeważającej mierze prawosławni, po drugiej katoliccy. Zajrzałam do wyników wyborów prezydenckich po obu stronach torów. W katolickiej części wygrywał Karol Nawrocki, w prawosławnej – Rafał Trzaskowski. Oczywiście tu więcej sąsiadujących komisji miało podobne wyniki, więc pewnie nie zostałoby to wychwycone jako anomalia.