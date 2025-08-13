Nie przypadkiem art. 7 Konstytucji RP mówi, że zasada legalizmu oznacza działanie na podstawie i w granicach prawa. Politycy są zdolni przeforsować ustawy wbrew prawu. Sądy i prokuratura oraz każdy prawnik mają obowiązek przeciwstawić się temu. Organy państwa, w tym Prezydent RP, mają obowiązek pominąć przepis ustawy niedający się pogodzić z prawem UE oraz zapewnić wykonanie orzeczeń TSUE i ETPC.

Praworządność przywraca nie tylko władza parlamentarna we współdziałaniu z władzą wykonawczą, ale także sądy złożone z sędziów oraz prokuratura. Prokurator, tak jak sędzia, nie może bać się stać na straży praworządności. Prokuratura i sądy są głosem prawa. Konstytucja nie może być więźniem bezprawnych ustaw. Praworządność jest ponad ustaworządnością.

O czym mówił Jacek Gudowski w marcu 2025 r. na UJ

Jacek Gudowski, autorytet dla wszystkich sędziów w Polsce, współtwórca KRS po 1989 r. oraz SN, w swoim przemówieniu z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w marcu 2025 r. mówił tak:

„Dziękuję […] przede wszystkim za to, że zechcieliście zwrócić swoje oczy w stronę Sądu Najwyższego, tego prawdziwego, błyszczącego iudices puros (czystych sędziów – dop. MR), najwyższego swoją najwyższością oraz konstytucyjną, judykacyjną czystością i godnością […] Sąd Najwyższy, od chwili jego odnowienia w 1990 roku, cieszył się zasłużonym szacunkiem i był zaliczany do najlepszych […] sądów najwyższych w Europie […] z prof. Adamem Strzemboszem […] z prof. Lechem Gardockim […] ze śp. Stanisławem Dąbrowskim […] z prof. Małgorzatą Gersdorf, ofiarną bohaterką obrony Sądu Najwyższego przed barbarzyńskim, antykonstytucyjnym atakiem”.

Nie zapominajmy o wspierających prof. Gersdorf sędziach SN. Bezprawie czyha na słabość prawa, aby wrócić ze zdwojoną siłą. Miejmy wyobraźnię, jak może być. Czytajmy, jak było. Wsłuchajmy się w słowa śp. Mariana Turskiego: „Jedenaste przykazanie: nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak na was, jak na waszych potomków „jakieś Auschwitz” nagle spadnie”.