Co wynika z badań doktora Krzysztofa Kontka?

Badania dr. Kontka oczywiście nie przesądzają, że w określonych komisjach wadliwie przeliczono głosy, tak jak nie przesądza o tym nawet najbardziej absurdalny wynik – dajmy na to – zera głosów oddanych na danego kandydata i 100 proc. głosów zdobytych przez konkurenta. Wynik „podejrzany” może okazać się w pełni zgodny z prawdą. Rzecz jednak w tym, by raz na zawsze uciąć spekulacje; każda nierozstrzygnięta wątpliwość to pożywka dla polityków, którzy chętnie dzielą społeczeństwo.

Ujawnienie anomalii wyborczych w naukowej analizie wydaje się wystarczające, by wiarygodnie uprawdopodobnić nierzetelność w przeliczaniu głosów; jeżeli zastosowana metoda ma jakieś wady, niech naukowcy wykażą je w merytorycznej debacie. Uprawdopodobnienie obejmujące wiele komisji wyborczych powinno wystarczyć, by powziąć istotne wątpliwości co do wyniku głosowania i zdecydować o ponownym przeliczeniu głosów. Tym bardziej, że niewielka różnica w poparciu uzyskanym przez obu kandydatów mogła ulec odwróceniu w efekcie rzetelnego policzenia kart do głosowania.

Jedna jaskółka nie czyni wiosny. Nieprawidłowe działanie kilku komisji oczywiście nie dowodzi, że w setkach innych przypadków źle policzono głosy. Kluczowe znaczenie ma jednak ujawniony mechanizm prowadzący do przekłamań w przypadkach, które już zbadano. To nowa, prosta, wręcz prymitywna metoda sprowadzająca się w istocie do wrzucenia kart do niewłaściwego worka. Mechanizm mógł być z łatwością powielony, a jego natura ma charakter systemowy.

Przeliczenie głosów w zaledwie paru komisjach niczego nie dowodzi. Daje tylko pożywkę obu stronom politycznego sporu, by jeszcze bardziej zaostrzyć konflikt: oba stronnictwa będą powoływać się na to, że skrzywdzono ich kandydata. Tymczasem nie wiadomo, ilu komisji wyborczych realnie dotknął opisany mechanizm wypaczający wynik głosowania. Nie da się tego stwierdzić bez ponownego obejrzenia kart wyborczych. Oczekiwanie, by to wyborca wskazał nieprawidłowości i uzasadnił ich zaistnienie w konkretnej komisji jest w opisanych okolicznościach absurdalne, ponieważ nikt do końca nie wie, w której komisji pakiet głosów mógł zostać wrzucony do worka kontrkandydata.