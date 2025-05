Żadna ze stron nie wydała po spotkaniu żadnych oświadczeń dotyczących treści rozmów ani nie zasygnalizowała konkretnych postępów w kierunku obniżenia ceł, gdy około godziny 20:00 czasu lokalnego zakończyły się rozmowy w rezydencji ambasadora Szwajcarii przy ONZ.

Miejsce rozmów w szwajcarskim centrum dyplomatycznym nie zostało podane do wiadomości publicznej. Jednak świadkowie widzieli obie delegacje powracające po przerwie obiadowej do ogrodzonej willi ambasadora ONZ, która ma własny prywatny park z widokiem na Jezioro Genewskie w zielonej dzielnicy Cologny.

Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć deficyt handlowy z Chinami

Waszyngton dąży do zmniejszenia deficytu handlowego z Pekinem, wynoszącego 295 mld dolarów, oraz do przekonania Chin do porzucenia modelu gospodarczego, który Stany Zjednoczone uważają za merkantylistyczny, i do większego udziału w globalnej konsumpcji, co wymagałoby przeprowadzenia reform wewnętrznych. Pekin sprzeciwia się temu, co uważa za zewnętrzną ingerencję. Chce, aby Waszyngton obniżył cła i traktował go jak równego partnera na arenie międzynarodowej.

Chińska agencja informacyjna Xinhua przekazała w opublikowanym w sobotę komentarzu, że „lekkomyślne nadużywanie ceł” przez Stany Zjednoczone zdestabilizowało światowy porządek gospodarczy. Dodano jednocześnie, że negocjacje stanowią „pozytywny i niezbędny krok w kierunku rozwiązania sporów i uniknięcia dalszej eskalacji”.