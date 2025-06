Tajne ośrodki Iranu na celu amerykańskiej armii

Ale szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi wykluczył negocjacje pokojowe. – Odwet jest konieczny! – uznał.

Na razie nie wiadomo, czy faktycznie ośrodek Fordo został zneutralizowany, czy też jest on nadal zdolny do wzbogacania uranu. Doradca przewodniczącego irańskiego parlamentu Mahdi Mohammadi zapewnił, że nie doznał on zasadniczych szkód. Gdyby to była prawda albo gdyby Iran wciąż miał inne, tajne ośrodki atomowe, świat mógłby za jakiś czas spodziewać się zemsty irańskiego reżimu z użyciem broni atomowej. – Nie wiemy, czy Iran zachował wciąż potencjał atomowy – przyznał szef sił zbrojnych USA gen. Dan Caine.

Ale i bez tego jest całkiem możliwe, że irański reżim zaatakuje amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie, a także zamknie cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi znaczna część światowej ropy. To spowodowałoby skokowy wzrost cen paliw. I zapewne globalną recesję.

W marcu 2003 roku George W. Bush spodziewał się krótkiej operacji wojskowej przeciw reżimowi Saddama Husajna. Skończyło się na dziewięciu latach wyczerpujących walk i porażce Ameryki. 90-milionowy Iran jest jednak dużo potężniejszym krajem od Iraku.

Stany Zjednoczone podzielone w ocenie ataku na Iran

Nie da się więc wykluczyć, że Trump, który wygrał wybory pod hasłem „prezydentury pokoju”, stanie się już do końca swojej kadencji „prezydentem wojny”. Tym bardziej że nie udało mu się wygasić konfliktu w Ukrainie. Zajęty wojną z Iranem Waszyngton zapewne będzie zresztą jeszcze mniej skłonny do wsparcia Kijowa: to zadanie przypadnie Europie.