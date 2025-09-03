Chińczycy zaprezentowali m.in. swoją broń rakietową, w tym pociski zdolne do przenoszenia głowic atomowych, w które mogą być uzbrajane okręty, samoloty, a także naziemne wyrzutnie. Był to pierwszy tego typu pokaz chińskiej „triady nuklearnej” - pisze Reuters.

Wielka parada wojskowa w Pekinie: Chiny chwalą się bronią rakietową

Wśród zaprezentowanych pocisków są pocisk dalekiego zasięgu powietrze-ziemia Jinglei-1, pocisk międzykontynentalny wystrzeliwany z pokładu okrętu podwodnego (SLBM) - Julang-3 i pociski międzykontynentalne ziemia-ziemia Dongfeng-61 oraz Dongfeng-31. Według agencji Xinhua broń ta jest strategicznym „asem” gwarantującym suwerenność i obronę „godności” Chinom.

Chińczycy pokazali też Dongfeng-5C (DF-5C) - zasilany paliwem ciekłym, pocisk międzykontynentalny zdolny do przenoszenia nawet 10 głowic jądrowych. Oparty o konstrukcje z lat 60-tych i 70-tych pocisk ma zasięg ok. 13 tys. km.