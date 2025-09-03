Aktualizacja: 03.09.2025 10:54 Publikacja: 03.09.2025 10:45
Chińskie czołgi w czasie parady
Foto: REUTERS
Chińczycy zaprezentowali m.in. swoją broń rakietową, w tym pociski zdolne do przenoszenia głowic atomowych, w które mogą być uzbrajane okręty, samoloty, a także naziemne wyrzutnie. Był to pierwszy tego typu pokaz chińskiej „triady nuklearnej” - pisze Reuters.
Wśród zaprezentowanych pocisków są pocisk dalekiego zasięgu powietrze-ziemia Jinglei-1, pocisk międzykontynentalny wystrzeliwany z pokładu okrętu podwodnego (SLBM) - Julang-3 i pociski międzykontynentalne ziemia-ziemia Dongfeng-61 oraz Dongfeng-31. Według agencji Xinhua broń ta jest strategicznym „asem” gwarantującym suwerenność i obronę „godności” Chinom.
Chińczycy pokazali też Dongfeng-5C (DF-5C) - zasilany paliwem ciekłym, pocisk międzykontynentalny zdolny do przenoszenia nawet 10 głowic jądrowych. Oparty o konstrukcje z lat 60-tych i 70-tych pocisk ma zasięg ok. 13 tys. km.
Pociski międzykontynentalne DF-31BJ
Foto: REUTERS
Pekin pochwalił się też przeciwokrętowymi pociskami hipersonicznymi, które wcześniej testowano atakując cele imitujące amerykańskie lotniskowce. Wśród pocisków tych są Yingji-17, Yingji-19 i Yingji-20.
Ponadto Chińczycy zaprezentowali pociski manewrujące - Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 oraz pociski hipersoniczne Yingji-21, Dongfeng-17 i Dongfeng-26D. Ten ostatni pocisk pośredniego zasięgu (od 3 do 5,5 tys. km) określane są jako „Zabójcy Guam”. Nazwa nawiązuje do wyspy Guam – terytorium nieinkorporowanego USA na Pacyfiku, które jest bazą dla amerykańskich operacji wojskowych w tym rejonie. Pocisk Dongfeng-26D ma być zaprojektowany tak, aby był w stanie przełamać obronę zapewnianą przez zestawy przeciwrakietowe Thaad i Patriot. Broń ta mogłaby być wykorzystywana do ataków np. na grupę uderzeniową lotniskowca USA lub bazy amerykańskie w rejonie Pacyfiku.
Pociski hipersoniczne DF-17
Foto: REUTERS
Na paradzie można było też zobaczyć broń laserową (energetyczną), którą Chiny rozwijają jako broń antydronową. Zaprezentowane zostały też rakietowe zestawy antydronowe i broń mikrofalowa przeznaczona do zwalczania dronów. Chińskie media piszą o „triadzie” antydronowych zestawów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.
Obserwujący paradę mogli też zobaczyć zestaw LY-1, który ma być bronią laserową przeznaczoną do obrony lotniskowców.
Chińczycy zaprezentowali też liczne typy dronów – powietrzne (rozpoznawcze i uderzeniowe), a także np. bezzałogowe śmigłowce, które mogą startować z pokładów okrętów.
Na paradzie pojawiły się też drony lądowe – w tym charakterystyczne robowilki – drony przypominające czworonożne zwierzęta. Pokazano także drony morskie – w tym duże bezzałogowe drony podwodne AJX 002 (o długości ok. 18 metrów).
Bezzałogowe drony podwodne AJX 002
Foto: AFP
Na paradzie zaprezentowano też nowy czołg – pierwszy chiński czołg czwartej generacji. Typ-100 został zaprezentowany obok starszych czołgów (Typ-99), chińskich czołgów podstawowych trzeciej generacji zaprojektowanych tak, by mogły dorównywać zachodnim czołgom (niemieckim Leopardom i amerykańskim Abramsom). Typ-100 wygląda jak zmodernizowana wersja Typu-99. Według chińskiej telewizji czołg ten jest "inteligentny" i może prowadzić „skoordynowaną walkę”. Żadnych dalszych szczegółów nie podano, ale prawdopodobnie chodzi o zdolność nowego czołgu do działania na sieciocentrycznym polu walki w ramach operacji sił połączonych.
Nowy czołg ma bezzałogową, być może sterowaną zdalnie wieżyczkę, zaawansowany system radarowy i „system aktywnej ochrony”, a także korzysta z technologii „rozszerzonej rzeczywistości” - pisze „China Daily”. Na nagraniach z parady widać, że czołg ten wyposażony jest też we własny dron – prawdopodobnie do prowadzenia rozpoznania.
