Wielka parada wojskowa w Pekinie: Jaką broń zaprezentowali Chińczycy?

Największa w historii Chin parada wojskowa, zorganizowana w Pekinie, na Placu Tiananmen, w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Azji, jest postrzegana jako pokaz siły Pekinu. Chińczycy zaprezentowali na niej wiele zestawów nowoczesnego uzbrojenia.

Publikacja: 03.09.2025 10:45

Chińskie czołgi w czasie parady

Chińskie czołgi w czasie parady

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Chińczycy zaprezentowali m.in. swoją broń rakietową, w tym pociski zdolne do przenoszenia głowic atomowych, w które mogą być uzbrajane okręty, samoloty, a także naziemne wyrzutnie. Był to pierwszy tego typu pokaz chińskiej „triady nuklearnej” - pisze Reuters. 

Wielka parada wojskowa w Pekinie: Chiny chwalą się bronią rakietową

Wśród zaprezentowanych pocisków są pocisk dalekiego zasięgu powietrze-ziemia Jinglei-1, pocisk międzykontynentalny wystrzeliwany z pokładu okrętu podwodnego (SLBM) - Julang-3 i pociski międzykontynentalne ziemia-ziemia Dongfeng-61 oraz Dongfeng-31. Według agencji Xinhua broń ta jest strategicznym „asem” gwarantującym suwerenność i obronę „godności” Chinom. 

Czytaj więcej

Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un
Dyplomacja
Wielka parada wojskowa w Pekinie. Xi Jinping mówi o wyborze między wojną a pokojem

Chińczycy pokazali też Dongfeng-5C (DF-5C) - zasilany paliwem ciekłym, pocisk międzykontynentalny zdolny do przenoszenia nawet 10 głowic jądrowych. Oparty o konstrukcje z lat 60-tych i 70-tych pocisk ma zasięg ok. 13 tys. km. 

Pociski międzykontynentalne DF-31BJ

Pociski międzykontynentalne DF-31BJ

Foto: REUTERS

Pekin pochwalił się też przeciwokrętowymi pociskami hipersonicznymi, które wcześniej testowano atakując cele imitujące amerykańskie lotniskowce. Wśród pocisków tych są Yingji-17, Yingji-19 i Yingji-20. 

Ponadto Chińczycy zaprezentowali pociski manewrujące - Changjian-20A, Yingji-18C, Changjian-1000 oraz pociski hipersoniczne  Yingji-21, Dongfeng-17 i Dongfeng-26D. Ten ostatni pocisk pośredniego zasięgu (od 3 do 5,5 tys. km) określane są jako „Zabójcy Guam”. Nazwa nawiązuje do wyspy Guam – terytorium nieinkorporowanego USA na Pacyfiku, które jest bazą dla amerykańskich operacji wojskowych w tym rejonie. Pocisk Dongfeng-26D ma być zaprojektowany tak, aby był w stanie przełamać obronę zapewnianą przez zestawy przeciwrakietowe Thaad i Patriot. Broń ta mogłaby być wykorzystywana do ataków np. na grupę uderzeniową lotniskowca USA lub bazy amerykańskie w rejonie Pacyfiku.

Pociski hipersoniczne DF-17

Pociski hipersoniczne DF-17

Foto: REUTERS

Chiny pokazują drony i zestawy antydronowe

Na paradzie można było też zobaczyć broń laserową (energetyczną), którą Chiny rozwijają jako broń antydronową. Zaprezentowane zostały też rakietowe zestawy antydronowe i broń mikrofalowa przeznaczona do zwalczania dronów. Chińskie media piszą o „triadzie” antydronowych zestawów Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. 

Obserwujący paradę mogli też zobaczyć zestaw LY-1, który ma być bronią laserową przeznaczoną do obrony lotniskowców. 

Chińczycy zaprezentowali też liczne typy dronów – powietrzne (rozpoznawcze i uderzeniowe), a także np. bezzałogowe śmigłowce, które mogą startować z pokładów okrętów. 

Na paradzie pojawiły się też drony lądowe – w tym charakterystyczne robowilki – drony przypominające czworonożne zwierzęta. Pokazano także drony morskie – w tym duże bezzałogowe drony podwodne AJX 002 (o długości ok. 18 metrów).

Bezzałogowe drony podwodne AJX 002

Bezzałogowe drony podwodne AJX 002

Foto: AFP

Chińczycy pokazują nowy czołg

Na paradzie zaprezentowano też nowy czołg – pierwszy chiński czołg czwartej generacji. Typ-100 został zaprezentowany obok starszych czołgów (Typ-99), chińskich czołgów podstawowych trzeciej generacji zaprojektowanych tak, by mogły dorównywać zachodnim czołgom (niemieckim Leopardom i amerykańskim Abramsom). Typ-100 wygląda jak zmodernizowana wersja Typu-99. Według chińskiej telewizji czołg ten jest "inteligentny" i może prowadzić „skoordynowaną walkę”. Żadnych dalszych szczegółów nie podano, ale prawdopodobnie chodzi o zdolność nowego czołgu do działania na sieciocentrycznym polu walki w ramach operacji sił połączonych. 

Nowy czołg ma bezzałogową, być może sterowaną zdalnie wieżyczkę, zaawansowany system radarowy i „system aktywnej ochrony”, a także korzysta z technologii „rozszerzonej rzeczywistości” - pisze „China Daily”. Na nagraniach z parady widać, że czołg ten wyposażony jest też we własny dron – prawdopodobnie do prowadzenia rozpoznania. 

Źródło: rp.pl

