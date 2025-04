Stan rosyjsko-chińskich relacji opisał w następujący sposób: Przyjaciele na wieki i nigdy wrogowie. Podczas spotkania z szefem rosyjskiego MSZ wyraził nadzieję, że „strategiczna współpraca” pomiędzy krajami osiągnie „jeszcze wyższy poziom”.

– Tą wizytą do Moskwy Chińczycy demonstrują, że całkowicie kontrolują sytuację i wysyłają sygnał Trumpowi, by nie miał złudzeń co do trwałości chińsko-rosyjskiego sojuszu. Sugerują też, że Putin nie zrobi nic, co uderzałoby w jego relacje z Pekinem – mówi „Rzeczpospolitej” ukraiński politolog Wołodymyr Fesenko.

Rosja–Chiny. Wymiana handlowa wywindowała w czasie wojny. Pekin zarobił miliardy

– Od co najmniej 20 lat w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że nie można dopuścić do tego, by Rosja poszła w kierunku Chin. A przez te wszystkie lata Rosja szła właśnie w tamtym kierunku, w konsekwencji została wasalem Chin. Jest już za późno – mówił pod koniec lutego w rozmowie z „Rzeczpospolitą” prof. Władisław Inoziemcew, mieszkający od lat w USA znany rosyjski ekonomista i opozycjonista.

To, jak mocno Rosja uzależniła się gospodarczo od Chin w ciągu trzech lat wojny z Ukrainą, najlepiej obrazują liczby. W 2021 r. wymiana handlowa pomiędzy tymi krajami wynosiła nieco ponad 146 mld dolarów (z czego 67 mld dol. to eksport chińskich towarów do Rosji). Tymczasem w ubiegłym roku handel z Chinami opiewał już na ponad 245 mld dol. i niemal dwukrotnie (w latach 2020-2022) wzrósł import towarów z Chin (115 mld dol.). Chińczycy, w warunkach odcięcia Rosjan od zachodnich rynków, są dzisiaj głównymi dostawcami elektroniki, maszyn przemysłowych, ale też samochodów osobowych do Rosji. Dla porównania wymiana handlowa Rosji z UE z powodu wojny skurczyła się o ponad 100 mld dolarów (do 141 mld dol. w 2024 r.).

Wojna Rosji z Ukrainą. Chiny też namawiają do natychmiastowego zawieszenia broni

Szefowie rosyjskiej i chińskiej dyplomacji podpisali plan konsultacji między resortami obu krajów na 2025 r. Siergiej Ławrow oznajmił nawet, że Rosja „będzie koordynowała” swoją politykę zagraniczną z Chinami m.in. w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, BRICS, G20 czy Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Zapowiedział też, że oba kraje szykują się do przeprowadzenia wspólnego szczytu w maju (szczegółów na razie nie zdradził). W Pekinie już wcześniej potwierdzili, że Xi Jinping będzie obecny w Moskwie podczas obchodzonego w Rosji 9 maja Dnia Zwycięstwa (w tym roku 80. rocznica).