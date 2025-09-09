– Wiemy, jaki to jest reżim, wiemy, czego się po nim spodziewać. Jesteśmy już po konsultacjach rządowych. Myślę, że sprawa nie zostanie bez odpowiedzi – mówił z kolei szef MSZ Radosław Sikorski.

Donald Tusk o ustawie ws. pomocy Ukraińcom: Trzeba będzie pracować i płacić podatki, by móc korzystać z 800+

Tusk zapowiedział też, że rząd przyjmie projekt ustawy, w której wypłata 800+ obywatelom Ukrainy w Polsce będzie uzależniona od tego, czy Ukrainiec bądź Ukrainka, którzy przebywają w Polsce z dzieckiem, „pracują lub są na wymuszonym bezrobociu”. – 800+ otrzymują też ci, którzy opiekują się niepełnosprawnymi, którzy korzystają z zasiłku macierzyńskiego, czyli w sytuacji, która uniemożliwia podjęcie pracy. Ale poza tym trzeba będzie pracować i płacić podatki, by móc korzystać z 800+, jeśli jest się obcokrajowcem – zapowiedział szef rządu.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Bardzo prosiłbym wszystkich w Polsce, o to, by przy całej oczywistej potrzebie kontroli, by nikt nie wykorzystywał państwa polskiego, niezależnie od narodowości... Dobrze byłoby, aby w państwie polskim inne narodowości nie miały lepiej niż Polacy. To jest oczywiste, tego będziemy pilnowali. Ale to w najmniejszym stopniu nie może być pretekstem do atakowania Ukrainek, Ukraińców w żaden sposób. Musimy pamiętać o tym, że nasze wsparcie dla Ukrainy jest związane z naszym interesem narodowym, naszym bezpieczeństwem. Ukraina zasługuje na ciągłą, pełną mobilizację całego Zachodu. Tu nic się nie zmieni. Wręcz przeciwnie, będziemy konsekwentnie wzmacniać wsparcie dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją – dodał Tusk.

Szef rządu zapowiedział też, że Polska będzie największym beneficjentem unijnego Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (SAFE). – To są dodatkowe pieniądze europejskie na obronę, mówiąc najkrócej. Polska będzie zdecydowanie największym beneficjentem tego imponującego przedsięwzięcia, bo mówimy o dziesiątkach miliardów euro. (...) Z całą pewnością będziemy mówić o absolutnie dominującej pozycji Polski, jeśli chodzi o możliwość korzystania z tych środków– zaznaczył.