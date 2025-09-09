Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Tusk: Zamykamy granicę z Białorusią w związku z ćwiczeniami Zapad

Polska zamknie granicę z Białorusią w nocy z czwartku na piątek - zapowiedział premier Donald Tusk. Zamknięte zostaną również przejścia kolejowe.

Aktualizacja: 09.09.2025 14:49 Publikacja: 09.09.2025 13:44

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP, Albert Zawada

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Donald Tusk uzasadnił decyzję o zamknięciu granicy Polski z Białorusią?
  • Jak zatrzymanie polskiego jezuity na Białorusi wiązało się z ćwiczeniami Zapad 2025?
  • Od czego rząd chce uzależnić wypłatę świadczenia 800+ cudzoziemcom, w tym Ukraińcom?

– W piątek zaczynają się bardzo agresywne, z punktu widzenia doktryny wojskowej, manewry rosyjsko-białoruskie, na terenie Białorusi, bardzo blisko polskiej granicy. (...) Odpowiedzią są m.in. manewry po naszej stronie, polskiego wojska i sił sojuszniczych – mówił Donald Tusk otwierając posiedzenie rządu.

Donald Tusk o ćwiczeniach Zapad: Są agresywne, dotyczą przesmyku suwalskiego

– W sposób oczywisty tego typu manewry – mówimy o nich że, są agresywne... Ich celem, w sensie symulacji działań, na razie, jest słynny przesmyk suwalski. Mamy też do czynienia z narastającą liczbą różnych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi – zarówno na terenie kraju, jak i choćby ostatnie aresztowanie polskiego obywatela, jezuity, na terenie Białorusi. To nosi znamiona bardzo agresywnych prowokacji – dodał.

Czytaj więcej

Obywatel Polski miał zostać zatrzymany przy zbieraniu informacji o ćwiczeniach Zapad 2025
Polityka
Białoruś informuje o zatrzymaniu polskiego szpiega. Jest reakcja Donalda Tuska. Zapowiada odwet
– W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo państwa zamkniemy granicę z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z ćwiczeniami Zapad o północy z czwartku na piątek – zapowiedział Tusk. 

Zapad 2025

Zapad 2025 to strategiczne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe zaplanowane na 12–16 września. To pierwsze ćwiczenia pod kryptonimem Zapad organizowane od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Główna część ćwiczeń odbywa się na terenie środkowej Białorusi. Oficjalnie uczestniczy w nich ok. 13 tys. żołnierzy, ale – według różnych zachodnich źródeł, może to być w rzeczywistości do 150 tys. żołnierzy. Oficjalnym celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości armii rosyjskiej i białoruskiej do obrony terytorium obu państw. Jednak – według Zachodu – w rzeczywistości ćwiczenia mają służyć budowie zdolności ofensywnych obu armii. 

– Resorty, których ta decyzja będzie dotyczyła, są zobowiązane, aby przedstawić precyzyjne raporty co do konsekwencji tej decyzji – dodał premier. 

Aresztowanie jezuity z Polski na Białorusi. W tle ćwiczenia Zapad

5 września strona białoruska poinformowała o zatrzymaniu w mieście Lepel w obwodzie witebskim obywatela Polski, jezuity z Krakowa Grzegorza G., który został oskarżony o szpiegostwo. Grzegorz G. został oskarżony o to, że na terenie Białorusi miał zdobyć informacje na temat ćwiczeń wojskowych „Zapad 2025”

Czytaj więcej

Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie
Polityka
Polski zakonnik zatrzymany na Białorusi. Opozycjonista: Aleksandr Łukaszenko bierze zakładników

Strona polska zaprzeczyła jakoby Grzegorz G. był polskim szpiegiem. – Jedno jest pewne – zarzuty strony białoruskiej są absurdalne. Polski zakonnik miał, według Białorusi, otrzymywać tajne materiały związane z ćwiczeniami Zapad – mówił w piątek szef rządu. – Podejmujemy działania dyplomatyczne, ale, jak wiecie, (Aleksandr) Łukaszenko nie jest dobrym partnerem do tego. Przygotujemy środki odwetowe, jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie – zapowiedział wówczas Tusk. 

– Wiemy, jaki to jest reżim, wiemy, czego się po nim spodziewać. Jesteśmy już po konsultacjach rządowych. Myślę, że sprawa nie zostanie bez odpowiedzi – mówił z kolei szef MSZ Radosław Sikorski.

Donald Tusk o ustawie ws. pomocy Ukraińcom: Trzeba będzie pracować i płacić podatki, by móc korzystać z 800+

Tusk zapowiedział też, że rząd przyjmie projekt ustawy, w której wypłata 800+ obywatelom Ukrainy w Polsce będzie uzależniona od tego, czy Ukrainiec bądź Ukrainka, którzy przebywają w Polsce z dzieckiem, „pracują lub są na wymuszonym bezrobociu”. – 800+ otrzymują też ci, którzy opiekują się niepełnosprawnymi, którzy korzystają z zasiłku macierzyńskiego, czyli w sytuacji, która uniemożliwia podjęcie pracy. Ale poza tym trzeba będzie pracować i płacić podatki, by móc korzystać z 800+, jeśli jest się obcokrajowcem – zapowiedział szef rządu.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Bardzo prosiłbym wszystkich w Polsce, o to, by przy całej oczywistej potrzebie kontroli, by nikt nie wykorzystywał państwa polskiego, niezależnie od narodowości... Dobrze byłoby, aby w państwie polskim inne narodowości nie miały lepiej niż Polacy. To jest oczywiste, tego będziemy pilnowali. Ale to w najmniejszym stopniu nie może być pretekstem do atakowania Ukrainek, Ukraińców w żaden sposób. Musimy pamiętać o tym, że nasze wsparcie dla Ukrainy jest związane z naszym interesem narodowym, naszym bezpieczeństwem. Ukraina zasługuje na ciągłą, pełną mobilizację całego Zachodu. Tu nic się nie zmieni. Wręcz przeciwnie, będziemy konsekwentnie wzmacniać wsparcie dla Ukrainy w jej wojnie z Rosją – dodał Tusk.

Szef rządu zapowiedział też, że Polska będzie największym beneficjentem unijnego Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy (SAFE). – To są dodatkowe pieniądze europejskie na obronę, mówiąc najkrócej. Polska będzie zdecydowanie największym beneficjentem tego imponującego przedsięwzięcia, bo mówimy o dziesiątkach miliardów euro. (...) Z całą pewnością będziemy mówić o absolutnie dominującej pozycji Polski, jeśli chodzi o możliwość korzystania z tych środków– zaznaczył. 

Źródło: rp.pl

