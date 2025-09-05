Aktualizacja: 05.09.2025 13:03 Publikacja: 05.09.2025 12:54
Aleś Zarembiuk, szef Białoruskiego Domu w Warszawie
Aleś Zarembiuk: Nie wierzę w to, że polskie służby wykorzystują Kościół do pozyskiwania informacji o manewrach na Białorusi. W czasach radzieckich służby sowieckie wykorzystywały duchownych prawosławnych, robi to też rosyjskie FSB. Białorusini zatrzymali Polaka po to, by pokazać „obrazek” w telewizji propagandowej. Dyktator musi trzymać białoruskie społeczeństwo w napięciu, w ciągłym poczuciu zagrożenia. Od dwudziestu lat wmawia Białorusinom, że Polacy są głównymi wrogami. Zaczęło się od delegalizacji Związku Polaków na Białorusi w 2005 roku i przejęcia kilkunastu Domów Polskich.
Aleś Zarembiuk, opozycjonista i szef fundacji Białoruski Dom w Warszawie
Dokładnie tak. Najwyraźniej uznali, że obecność młodego polskiego zakonnika jest dla nich świetną okazją. Propaganda Łukaszenki przekonuje, że Polska rzekomo szykuje się do jakichś agresywnych działań wobec Białorusi – straszą tym Białorusinów od lat. Zatrzymując polskiego obywatela Łukaszenko chce też zademonstrować swoją lojalność wobec Kremla. Przekonuje w ten sposób Putina, że zapewnia Rosji bezpieczeństwo na zachodnich rubieżach.
Łukaszenko nienawidzi Polski. Przede wszystkim za to, że ta konsekwentnie i od lat wspiera przemiany demokratyczne w naszym kraju. Polska nie wraca do dialogu z reżimem w Mińsku, nie porzuca naszych wspólnych wartości. To stanowisko każdego rządu w Warszawie, niezależnie od barw politycznych. Polacy wspierają wolną Białoruś. Łukaszenko zaś nie uznaje żadnych wartości, liczy się dla niego wyłącznie układ – z Rosją, Chinami i innymi państwami autorytarnymi. Chce układu z Polską na zasadzie: wracamy do relacji i handlu, a ja wypuszczę Andrzeja Poczobuta. Łukaszenko chce, by Polska przymknęła oko na to, że w białoruskich więzieniach zabijają ludzi i że jest tam ponad 1000 więźniów politycznych.
Ostatnio pojawiło się w Polsce wielu vlogerów, którzy podróżują po różnych krajach i opowiadają, jak tam jest. Jeżdżą również na Białoruś. To prawda, że jest to piękny kraj i że mamy gościnnych ludzi. Jest mnóstwo miejsc, gdzie można odpocząć. Ale odradzałbym wszelkie podróże na Białoruś. Warto pamiętać, że każdy obywatel Polski, po przekroczeniu granicy, może zostać zakładnikiem w rękach dyktatora. Polak może tam trafić do więzienia tylko dlatego, by reżim miał kolejną kartę przetargową w rozmowach z Warszawą. Trzymając Polaków w więzieniach reżim wywiera też presję na polskie społeczeństwo i oczekuje, że Polacy będą wywierać presję na własny rząd. Propaganda w Mińsku miesza się również do polskich wyborów i podpowiada, na których kandydatów głosować, by relacje z Białorusią były lepsze. To przemyślana polityka reżimu.
