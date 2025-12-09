Aktualizacja: 09.12.2025 08:51 Publikacja: 09.12.2025 08:30
Granica białorusko-litewska
Foto: REUTERS/Janis Laizans
Litewskie władze zarzucają Białorusi, że umożliwia przemytnikom wykorzystywanie balonów meteorologicznych do transportu papierosów przez granicę. Balony wielokrotnie zmuszały lotnisko w Wilnie do wstrzymania operacji, co powodowało zakłócenia w ruchu lotniczym.
– Stan wyjątkowy ogłoszono nie tylko ze względu na zakłócenia w lotnictwie cywilnym, ale także z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego – powiedział minister spraw wewnętrznych Vladislav Kondratovic podczas transmitowanego posiedzenia rządu.
Stan wyjątkowy daje siłom zbrojnym znacznie większą swobodę działania, w tym możliwość prowadzenia operacji wspólnie z policją lub samodzielnie. Rząd nie sprecyzował na tym etapie, jak długo potrwają nadzwyczajne środki.
Białoruś, która pozwoliła Rosji wykorzystać swoje terytorium podczas inwazji na Ukrainę w 2022 r., odrzuca litewskie oskarżenia. Mińsk twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za balony i zarzuca Litwie „prowokacje”, w tym rzekome zrzucanie „materiałów ekstremistycznych” z dronów. Wilno stanowczo odpiera te zarzuty.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen już 1 grudnia ostrzegała, że sytuacja na granicy „pogarsza się”, określając incydenty z balonami jako „hybrydowy atak” ze strony Mińska, który jest „całkowicie niedopuszczalny”.
To nie pierwszy raz, kiedy Litwa wprowadza nadzwyczajne środki w związku z działaniami reżimu Aleksandra Łukaszenki. W 2021 r. stan wyjątkowy obowiązywał w regionie przygranicznym z powodu presji migracyjnej. Rok później, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Wilno również ogłosiło stan wyjątkowy, obawiając się, że kraj może stać się kolejnym celem. Ograniczono wówczas m.in. swobodę wypowiedzi, by przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie.
