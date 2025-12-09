Litewskie władze zarzucają Białorusi, że umożliwia przemytnikom wykorzystywanie balonów meteorologicznych do transportu papierosów przez granicę. Balony wielokrotnie zmuszały lotnisko w Wilnie do wstrzymania operacji, co powodowało zakłócenia w ruchu lotniczym.

Balony z kontrabandą. Litwa alarmuje o zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa

– Stan wyjątkowy ogłoszono nie tylko ze względu na zakłócenia w lotnictwie cywilnym, ale także z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego – powiedział minister spraw wewnętrznych Vladislav Kondratovic podczas transmitowanego posiedzenia rządu.

Stan wyjątkowy daje siłom zbrojnym znacznie większą swobodę działania, w tym możliwość prowadzenia operacji wspólnie z policją lub samodzielnie. Rząd nie sprecyzował na tym etapie, jak długo potrwają nadzwyczajne środki.

Litwa: To hybrydowy atak. Białoruś odpiera zarzuty

Białoruś, która pozwoliła Rosji wykorzystać swoje terytorium podczas inwazji na Ukrainę w 2022 r., odrzuca litewskie oskarżenia. Mińsk twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za balony i zarzuca Litwie „prowokacje”, w tym rzekome zrzucanie „materiałów ekstremistycznych” z dronów. Wilno stanowczo odpiera te zarzuty.