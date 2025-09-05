Zatrzymany mężczyzna miał, za pośrednictwem mediów społecznościowych, nawiązać kontakt z obywatelem Białorusi i zaoferować mu współpracę z polskimi służbami. W ramach współpracy obywatel Białorusi miał zbierać i przekazywać stronie polskiej informacje o strukturach dowodzenia białoruskiej armii i oficerach kontrwywiadu wojskowego. Obywatel Białorusi miał też zbierać informacje o obiektach wojskowych i obiektach tajnych służb Białorusi – podaje BiełTA. W zamian za współpracę miał otrzymywać regularne, comiesięczne wypłaty.

Zapad 2025 Zapad 2025 to strategiczne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe zaplanowane na 12–16 września. To pierwsze ćwiczenia pod kryptonimem Zapad organizowane od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Główna część ćwiczeń odbywa się na terenie środkowej Białorusi. Oficjalnie uczestniczy w nich ok. 13 tys. żołnierzy, ale – według różnych zachodnich źródeł, może to być w rzeczywistości do 150 tys. żołnierzy. Oficjalnym celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości armii rosyjskiej i białoruskiej do obrony terytorium obu państw. Jednak – według Zachodu – w rzeczywistości ćwiczenia mają służyć budowie zdolności ofensywnych obu armii.

Przeciwko obywatelowi Polski zostało wszczęte postępowanie na podstawie artykułu 358 Kodeksu karnego Białorusi mówiącego o szpiegostwie. Na podstawie tego artykułu grozi mu od 7 do 15 lat więzienia. Obecnie w sprawie prowadzone jest śledztwo.

Radosław Sikorski o zatrzymaniu obywatela Polski na Białorusi: Sprawa nie zostanie bez odpowiedzi

– Wiemy, jaki to jest reżim, wiemy, czego się po nim spodziewać. Jesteśmy już po konsultacjach rządowych. Myślę, że sprawa nie zostanie bez odpowiedzi – skomentował sprawę szef MSZ Radosław Sikorski. Według Wirtualnej Polski zatrzymany to zakonnik, karmelita, który pod koniec sierpnia został jednak skierowany do klasztoru w Trutowie.

Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych napisał w serwisie X, że aresztowanie polskiego obywatela to „kolejna prowokacja reżimu (Aleksandra) Łukaszenki”. „Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych” – zapewnił Dobrzyński.

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki w rozmowie z TVN24 zapewnił, że cała sprawa to „antypolska prowokacja reżimu Łukaszenki”, która związana jest z ćwiczeniami „Zapad 2025”. - Charakter tych ćwiczeń jest zdecydowanie antypolski i antynatowski, te ćwiczenia same w sobie są prowokacją - dodał. Bosacki zapewnił, że zatrzymany obywatel nie ma nic wspólnego z działaniem polskich służb. - To nie był z całą pewnością pracownik czy współpracownik polskich służb specjalnych - dodał.