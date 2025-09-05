Aktualizacja: 05.09.2025 11:21 Publikacja: 05.09.2025 06:14
Obywatel Polski miał zostać zatrzymany przy zbieraniu informacji o ćwiczeniach Zapad 2025
Oprócz obywatela Polski Grzegorza G. (Białorusini podają jego personalia i pokazują wizerunek) zatrzymano również obywatela Białorusi. Przy zatrzymanym znaleziona miała zostać fotokopia dokumentu dotyczącego rosyjsko-białoruskich ćwiczeń „Zapad 2025”, które odbywają się na Białorusi. Dokument miał być opatrzony klauzulą „tajne”.
Zatrzymany obywatel Polski to – według informacji przekazywanych przez Białoruś – 27-latek urodzony w Krakowie. BiełTA podaje, że mężczyzna zeznał, iż na terenie Białorusi miał zdobyć informacje na temat ćwiczeń wojskowych „Zapad 2025”. Przy zatrzymanym znaleziono dolary, euro, złote, a także bułgarskie lewy oraz białoruskie ruble.
„Istnieją niepodważalne dowody na działalność szpiegowską obywatela Polski. Kilka minut przed aresztowaniem otrzymał tajny dokument wojskowy. Całość została zarejestrowana na nagraniu wideo” – podaje BiełTA.
Zatrzymany mężczyzna miał, za pośrednictwem mediów społecznościowych, nawiązać kontakt z obywatelem Białorusi i zaoferować mu współpracę z polskimi służbami. W ramach współpracy obywatel Białorusi miał zbierać i przekazywać stronie polskiej informacje o strukturach dowodzenia białoruskiej armii i oficerach kontrwywiadu wojskowego. Obywatel Białorusi miał też zbierać informacje o obiektach wojskowych i obiektach tajnych służb Białorusi – podaje BiełTA. W zamian za współpracę miał otrzymywać regularne, comiesięczne wypłaty.
Zapad 2025 to strategiczne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe zaplanowane na 12–16 września. To pierwsze ćwiczenia pod kryptonimem Zapad organizowane od czasu wybuchu wojny na Ukrainie. Główna część ćwiczeń odbywa się na terenie środkowej Białorusi. Oficjalnie uczestniczy w nich ok. 13 tys. żołnierzy, ale – według różnych zachodnich źródeł, może to być w rzeczywistości do 150 tys. żołnierzy. Oficjalnym celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości armii rosyjskiej i białoruskiej do obrony terytorium obu państw. Jednak – według Zachodu – w rzeczywistości ćwiczenia mają służyć budowie zdolności ofensywnych obu armii.
Przeciwko obywatelowi Polski zostało wszczęte postępowanie na podstawie artykułu 358 Kodeksu karnego Białorusi mówiącego o szpiegostwie. Na podstawie tego artykułu grozi mu od 7 do 15 lat więzienia. Obecnie w sprawie prowadzone jest śledztwo.
– Wiemy, jaki to jest reżim, wiemy, czego się po nim spodziewać. Jesteśmy już po konsultacjach rządowych. Myślę, że sprawa nie zostanie bez odpowiedzi – skomentował sprawę szef MSZ Radosław Sikorski. Według Wirtualnej Polski zatrzymany to zakonnik, karmelita, który pod koniec sierpnia został jednak skierowany do klasztoru w Trutowie.
Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych napisał w serwisie X, że aresztowanie polskiego obywatela to „kolejna prowokacja reżimu (Aleksandra) Łukaszenki”. „Polskie służby specjalne nie wykorzystują zakonników do zbierania informacji o manewrach wojskowych” – zapewnił Dobrzyński.
Wiceszef MSZ Marcin Bosacki w rozmowie z TVN24 zapewnił, że cała sprawa to „antypolska prowokacja reżimu Łukaszenki”, która związana jest z ćwiczeniami „Zapad 2025”. - Charakter tych ćwiczeń jest zdecydowanie antypolski i antynatowski, te ćwiczenia same w sobie są prowokacją - dodał. Bosacki zapewnił, że zatrzymany obywatel nie ma nic wspólnego z działaniem polskich służb. - To nie był z całą pewnością pracownik czy współpracownik polskich służb specjalnych - dodał.
Bosacki nie potwierdził informacji białoruskich mediów, że zatrzymany to 27-letni zakonnik. - Nie potwierdzam, że to jest tak młody człowiek – stwierdził. - Pewne działania, które powziął konsulat w Mińsku, potwierdzają, że to jest białoruska prowokacja – mówił. Jak dodał Białorusini zamiast zmniejszać liczby więźniów politycznych i więźniów sumienia na Białorusi zwiększa liczbę takich więźniów.
Jaka będzie polska reakcja? - Z całą pewnością będzie takie działanie. Poznacie je państwo w ciągu najbliższych godzin lub najbliższych dni. Są możliwości, których można użyć, by pokazać Białorusinom, że robią złe rzeczy – podsumował.
Fakt, że doszło do zatrzymania polskiego zakonnika, potwierdził na konferencji prasowej w Łomży Donald Tusk. – Jedno jest pewne – zarzuty strony białoruskiej są absurdalne. polski zakonnik miał, według Białorusi, otrzymywać tajne materiały związane z ćwiczeniami Zapad – mówił szef rządu.
– Nie ma mowy, żebyśmy akceptowali tego typu prowokacje, czy brednie wypowiadane przez stronę białoruską. Ale ciągle nie jestem pewien jaki był charakter wizyty naszego jezuity (na Białorusi). Według moich informacji odwiedzał znajomego księdza, swojego przyjaciela, który mieszka i działa na Białorusi – dodał polski premier.
– Podejmujemy działania dyplomatyczne, ale jak wiecie, (Aleksandr) Łukaszenko nie jest dobrym partnerem do tego. Przygotujemy środki odwetowe, jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie – zapowiedział Tusk dodając, że po powrocie Radosława Sikorskiego z USA przygotuje, wraz z nim, plan działań wobec Białorusi na najbliższe tygodnie.
Relacje między Polską a Białorusią pozostają napięte – Białoruś od 2021 roku wywiera presję migracyjną na polską granicę wschodnią, przerzucając w rejon granicy imigrantów, którzy następnie podejmują nielegalne próby przedostania się na terytorium Polski. W związku z działaniami Mińska na granicy Polski z Białorusią powstało ogrodzenie i systemy monitoringu mające przeciwdziałać naruszaniu polskiej granicy.
W 2022 roku Białoruś udostępniła Rosji swoje terytorium do ataku na Ukrainę. Rosjanie przeprowadzili atak na północną Ukrainę z terytorium Białorusi, prowadzili też z tego terytorium ostrzał rakietowy Ukrainy.
Od 2023 roku na terytorium Białorusi znajduje się rosyjska taktyczna broń jądrowa. Jej rozmieszczenie na Białorusi to pierwszy od czasu upadku ZSRR przypadek, gdy rosyjska broń atomowa opuściła terytorium Rosji.
