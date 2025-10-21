Po sukcesie odniesionym w 2015 r. wracał do Polski wielokrotnie. Tylko na warszawskim Festiwalu Chopin i jego Europa w kolejnych latach wystąpił sześciokrotnie. Równie często koncertował w innych miastach Polski. – W Warszawie czuję się niemalże jak w domu, znam jej ulice. Bardzo się cieszę, że znów tu jestem – powiedział Eric Lu podczas trwania Konkursu.

Urodził się w grudniu 1997 r. w Massachusetts. Jego ojciec pochodzi z Tajwanu, matka natomiast z Szanghaju. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku sześciu lat, ukończył Curtis Institute w Filadelfii, jednej z dwóch najważniejszych amerykańskich uczelni muzycznych. Był studentem Roberta McDonalda, pobierał też nauki u innego jurora tegorocznego Konkursu, Dang Thai Sona.

Eric Lu, solo i w duecie

Jest artystą o znaczącej pozycji międzynarodowej. W 2018 r. wygrał inny znaczący konkurs pianistyczny, organizowany w Leeds. To po tym sukcesie koncern Warner Classics podpisał z nim kontrakt na wyłączność i trudno przypuszczać, że teraz zechce odstąpić Erica Lu firmie Deutsche Grammophon, która od ponad dwóch dekad ma umowę z NIFC-em na promowanie w świecie triumfatorów Konkursu Chopinowskiego.

Dla Warnera Eric Lu nagrał już kilka dobrze przyjętych płyt. Fonograficznym debiutem Amerykanina był album z 24 Preludiami Chopina. Zarejestrował też utwory Schumanna, Brahmsa, Beethovena i Schuberta.

Dużo koncertuje z amerykańskimi i europejskimi renomowanymi orkiestrami. Lubi recitale solowe lub grę w fortepianowym duecie z dobrze nam znaną laureatką Konkursu Chopinowskiego z 2015 r. Amerykanką Kate Liu, która ponoć jest jego partnerką nie tylko na estradzie. Oboje hołdują grze introwertycznej, osobistej, często intymnej, choć interpretacje Erica Lu bywają bardziej chłodne i refleksyjne.