To pierwszy przypadek w prawie stuletniej historii Konkursu Chopinowskiego, że pianista, który już wyjechał z Warszawy z nagrodą, przyjechał ponownie i to po długiej przerwie. W 2015 r. 17-letni wówczas Eric Lu zajął IV lokatę. Teraz według jurorów okazał się najlepszy.

Eric Lu nie był natomiast z pewnością faworytem publiczności i nie dlatego, że nie grał najlepiej. Tegoroczny Konkurs Chopinowski miał niesłychanie wysoki i wyrównany poziom, a co bardziej istotne – objawiło się na nim kilka wyjątkowych nowych talentów i prawdziwych osobowości, które dodały tej rywalizacji świeżości. Tymczasem Eric Lu zaprezentował to, co już dobrze w jego grze znamy, bo przecież występował w Polsce wielokrotnie.

O tym, że była to rywalizacja bardzo wyrównana, świadczy fakt, że z jedenastki finalistów tylko dwoje – David Khrikuli z Gruzji i Miyu Shindo z Japonii – nie otrzymało żadnego wyróżnienia.

Konkurs Chopinowski 2025: Nagrody główne i nagrody specjalne

Na srebrny medal i II nagrodę zdaniem jurorów zasłużył Kevin Chen z Kanady. Miejsce trzecie wraz z brązowym medalem otrzymała Ziton Wang z Chin. IV nagrodę ex aequo otrzymały dwie niezwykle interesujące pianistki, pochodzące niejako ze skrajnych skrzydeł konkursowych: najmłodsza, 17-letnia Chinka Tianyao Lyu i najstarsza, 30-letnia Shiori Kuwahara z Japonii. V nagroda została również przyznana ex aequo Piotrowi Alexewiczowi i Vincentowi Ong.

Eric Lu zdaniem jurorów nie zasłużył na żadną z nagród specjalnych, co jest ewenementem w historii Konkursu Chopinowskiego

I wreszcie miejsce szóste zajął Amerykanin William Wang.

Bardzo ciekawy okazał się werdykt jurorów w kwestii nagród specjalnych. Nagrodę Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu otrzymała Tianyao Lyu z Chin; nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków – Polak Yehuda Prokopowicz; nagrodę TIFC za najlepsze wykonanie poloneza dostał Chińczyk Tianyou Li; nagrodę Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty otrzymała Ziton Wang także z Chin, a nagroda im. Belli Dawidowicz za najlepsze wykonanie ballady powędrowała do Adama Kałduńskiego, który odpadł we wcześniejszej fazie Konkursu.

Jak zatem widać, zwycięzca Eric Lu zdaniem jurorów nie zasłużył na żadną z nagród specjalnych, co jest ewenementem w historii Konkursu Chopinowskiego. Swoją decyzję jury ogłosiło po czterech godzinach obrad, a przewodniczący Garrick Ohlsson skomentował to krótko podczas ogłaszania wyników: – Długo obradowaliśmy, bo nasza dyskusja na tematy artystyczne była niezwykle ożywiona, ale udało nam się pokonać wszystkie przeszkody, które stały na drodze do osiągnięcia rezultatu końcowego i wydaje mi się, że mamy wspaniały wynik konkursu.