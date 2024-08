Festiwal Chopin i jego Europa. Kate Liu i Eric Lu grają na cztery ręce

Za nami trzy sobotnie koncerty w ramach II Festiwalu Paderewski na Ujazdowie, wydarzenia, które promuje twórczość oraz postać Ignacego Paderewskiego, postaci nietuzinkowej, godnej pomników i szczególnego miejsca w pamięci rodaków. Paderewski to ikona wśród zasłużonych, zarówno ze względu na swoje dokonania artystyczne, jak i działania propolskie, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie wiadomo jak potoczyłyby się losy naszego kraju, gdyby nie niebywały talent Paderewskiego, jego bezgraniczna miłość do ojczyzny i ogromna determinacja w walce o niepodległość. W czasach słusznie minionych pamięć o Paderewskim była celowo niszczona, a jego wkład w historię nieodległej Polski zdeprecjonowany. Trzeba o tym mówić głośno.