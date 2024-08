Festiwal w Salzburgu: mniej gwiazd, więcej polityki

Festiwal w Salzburgu. Cenzura i prawda w "Graczu" Petera Sellarsa

– W czasach sowieckich wszystko, co dotyczyło ludzkiej kreatywności, erotyzmu, ale i krytyki ekonomicznej, padało ofiarą cenzury. Dziś można tym wszystkim aspektom dać świeży oddech – mówił przed premierą Peter Sellars. „Gracz” to operowa adaptacja powieści Fiodora Dostojewskiego, w której opisał on uzależnienie – także własne – od hazardu.

W jego inscenizacji bohaterowie „Gracza” są nie tyle niewolnikami gry w ruletkę, co nieustannej walki o pieniądze. Sellars pokazuje świat, który toczy się w zawrotnym pędzie, by dzięki kolejnym mailom czy SMS-om uzyskać kolejny kredyt lub gotówkę. Wśród ludzi, dla których tylko to się liczy, są Polina i Aleksiej, ale dla Sellarsa antysystemowi buntownicy są zdolni jedynie do happeningowego oblania bogaczy pomarańczową farbą.

W tym dynamicznym spektaklu diagnozy reżysera są jednak płytkie. Znacznie głębiej wszedł w materię „Idioty” Krzysztof Warlikowski, czując się w obowiązku wyjaśnienia, dlaczego w czasie wojny w Ukrainie zajął się operą Wajnberga według powieści Dostojewskiego. Uważa, że jego geniusz wywarł ogromny wpływ na literaturę światową. Dziś należy go czytać na nowo „ze świadomością, kim był, ze świadomością jego przekonania o rosyjskiej sile i z nienawiścią, jaką czuł do siebie i którą wyrażał w stosunku do Żydów i Europy”.

W spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego, o którym pisaliśmy w „Rz”, jest przejmujący obraz człowieka, który porzucił świat matematycznych zasad i ze Szwajcarii wrócił do Rosji, gdzie wszyscy żyją w zakłamaniu. Myszkin jako jedyny nie obawia się mówić prawdy, więc szybko zyska miano idioty.

Festiwal w Salzburgu. Teodor Currentzis rozpalił namiętności widzów

Od uwikłania w politykę nie może uwolnić się Teodor Currentzis, dyrygent, którego interpretacje wzbudzają skrajne emocje – od zachwytu po całkowite odrzucenie. Jest Grekiem, ale silnie związanym z Rosją, gdzie stworzył własny zespół MusicaAeterna, z którym wiele koncertował w Europie.