Koniec internetu, jaki znamy. Kolejny krok w rewolucji: polecenia dla agentów AI

Sztuczna inteligencja, zmieniająca coraz więcej dziedzin życia, nieoczekiwanie zaczęła stwarzać zagrożenie dla internetu. Przy okazji trzeciej rocznicy powstania ChatGPT, warto pochylić się nad tymi nowymi trendami. Chodzi o powolne umieranie stron internetowych, za pośrednictwem których od trzech dekad czerpiemy informacje o otaczającej nas rzeczywistości.

Publikacja: 28.11.2025 06:00

Kobieta przy komputerze

Kobieta przy komputerze

Foto: Adobe Stock

Artur Bartkiewicz

Kilka lat temu pojawiła się teoria spiskowa określana mianem teorii martwego internetu. Jej istotą było przekonanie, że od 2016 r. ruch w sieci generowany jest głównie przez boty, które są również autorami większości publikowanych treści i poprzez nie manipulują algorytmami, a co za tym idzie, również opinią publiczną, ponieważ decydują o tym, co internauta zobaczy w pierwszej kolejności przeglądając swoje media społecznościowe, czy też wyszukując informacje za pomocą internetowej wyszukiwarki. Cała operacja ma być skoordynowana przez jakiś tajny ośrodek rządzący światem, który w ten sposób miał wpływać na nastroje i opinie społeczne. W „martwym internecie” użytkownik nigdy nie może być pewien, czy uczestniczy w interakcjach z drugim użytkownikiem, czy może rozmawia z botem o treściach stworzonych przez innego bota.

