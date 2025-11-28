Reklama
Polskie firmy dzięki kadrom inżynierskim mogą wygrać na AI pod kilkoma warunkami

Nie wygramy walki na miliardy dolarów wydane na serwery. Polska może jednak wygrać walkę na spryt i mądrość, sprawnie wdrażając AI tam, gdzie wielcy gracze jeszcze nie patrzą.

Publikacja: 28.11.2025 06:00

W dłuższym okresie coraz większą część zysków generowanych przez AI przechwytywać będą dostawcy jej aplikacji wykorzystując ją do różnych praktycznych zastosowań. Dziś mamy do czynienia z ogromnym deficytem podstawowej infrastruktury AI, który napędza inwestycje w tę sferę

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Tomasz Sójka

Najkrótsza odpowiedź na pytanie, komu przypadnie większość korzyści wynikających z rewolucji sztucznej inteligencji brzmi: konsumentom. Masowa produkcja syntetycznej inteligencji w „fabrykach AI” w dłuższym terminie doprowadzi do eksplozji w zakresie wszelkich usług opartych na wiedzy – np. edukacji, służby zdrowia, usług prawniczych – które staną się radykalnie tańsze i bardziej dostępne. Gospodarka oparta na wiedzy w stosunkowo umiarkowanym stopniu została przekształcona przez poprzednie fale postępu technologicznego. Praca nauczyciela, lekarza, prawnika czy dziennikarza na przestrzeni minionych dekad nie zmieniła się aż tak dramatycznie. Już dziś sztuczna inteligencja radykalnie zwiększa produktywność programistów, branży reklamowej czy obsługi klienta, ale transformacja kolejnych działów gospodarki jest tylko kwestią czasu.

