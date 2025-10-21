Aktualizacja: 21.10.2025 09:34 Publikacja: 21.10.2025 09:14
Nicolas Sarkozy
Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Sarkozy, który był przywódcą francuskiej prawicy i sprawował urząd prezydenta w latach 2007–2012, został we wrześniu skazany na pięć lat więzienia za udział w zorganizowanym spisku mającym na celu pozyskanie pieniędzy od libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego na finansowanie kampanii wyborczej. Zobowiązał się do normalizacji relacji z Libią w zamian za 6,5 mln euro na kampanię prezydencką w 2007 r.
Sarkozy, który był wówczas ministrem spraw wewnętrznych, wysłał w 2005 r. swojego dyrektora gabinetu Claude’a Guéanta i bliskiego przyjaciela Brice’a Hortefeux na spotkanie z Abd Allahem as-Senusim, odpowiedzialnym za strącenie w 1988 r. samolotu Pan Am nad szkocką miejscowością Lockerbie oraz samolotu linii UTA rok później. Tajne porozumienie między Sarkozym a Kaddafim wyszło na jaw dopiero 10 lat temu, kiedy na jego ślady natknął się portal śledczy Mediapart.
70-letni polityk, który złożył apelację i nazwał wyrok „niesprawiedliwością”, ma zostać osadzony w paryskim więzieniu La Santé.


– Jeśli naprawdę chcą, żebym spał w więzieniu, będę spał w więzieniu – ale z podniesioną głową – powiedział Sarkozy dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku 25 września. Rodzina Sarkozy’ego wezwała jego zwolenników do okazania solidarności z byłym prezydentem, gdy ten we wtorek opuści swój paryski dom, by udać się do więzienia.
Sarkozy jest pierwszym przywódcą Francji osadzonym w więzieniu od czasów Philippe’a Pétaina, kolaborującego z nazistami szefa państwa z okresu II wojny światowej.
Według pracowników więzienia, cytowanych przez AFP, ma on przebywać w dziewięciometrowej celi w oddziale odosobnienia. Ma to zapobiec jego kontaktom z innymi osadzonymi oraz uniemożliwić im robienie mu zdjęć przemyconymi do środka telefonami komórkowymi – poinformowali anonimowo pracownicy więzienia, którym nie wolno rozmawiać z mediami.
W odosobnieniu więźniowie mogą raz dziennie wychodzić na spacer – sami – na mały dziedziniec.
Nie wiadomo, jak długo Sarkozy pozostanie w więzieniu. Sędzia prowadząca sprawę, Nathalie Gavarino, stwierdziła w uzasadnieniu wyroku, że przestępstwa miały „wyjątkową wagę” i nakazała umieszczenie Sarkozy’ego w więzieniu, nawet jeśli złoży apelację. Prawnicy byłego prezydenta zapowiedzieli, że natychmiast po jego osadzeniu złożą wniosek o zwolnienie, a sąd apelacyjny ma dwa miesiące na jego rozpatrzenie.
Sarkozy mierzy się z licznymi problemami prawnymi od czasu porażki w wyborach w 2012 roku. Został już dwukrotnie skazany w innych procesach. W jednym z nich odbywał karę za korupcję w formie aresztu domowego z elektroniczną bransoletką, którą zdjęto mu po kilku miesiącach.
Został uniewinniony z zarzutów sprzeniewierzenia libijskich funduszy publicznych, pasywnej korupcji i nielegalnego finansowania kampanii wyborczej.
Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Po wcześniejszym wyroku za korupcję Sarkozy został pozbawiony najwyższego francuskiego odznaczenia – Legii Honorowej. Według sondażu instytutu Elabe, przeprowadzonego na próbie ponad 1000 dorosłych, sześciu na dziesięciu Francuzów uznaje wyrok więzienia za „sprawiedliwy”. Mimo to Sarkozy nadal cieszy się poparciem francuskiej prawicy i sporadycznie spotyka się prywatnie z prezydentem Emmanuelem Macronem.
Jak podało źródło rządowe, Macron przyjął Sarkozy’ego w Pałacu Elizejskim w piątek, czego prezydent bronił w poniedziałek, mówiąc: „To było normalne, po ludzku, by przyjąć jednego z moich poprzedników.”
W więzieniu La Santé przebywały wcześniej znane postaci, w tym wenezuelski terrorysta Ilich Ramirez Sanchez, znany jako Szakal, który został później przeniesiony, oraz Jean-Luc Brunel, francuski agent modelek i bliski współpracownik skazanego amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Brunel został znaleziony martwy w swojej celi w La Santé w 2022 roku. Był oskarżony o gwałty na nieletnich.

