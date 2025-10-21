„Będę spał w więzieniu z podniesioną głową”. Nicolas Sarkozy po wyroku

– Jeśli naprawdę chcą, żebym spał w więzieniu, będę spał w więzieniu – ale z podniesioną głową – powiedział Sarkozy dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku 25 września. Rodzina Sarkozy’ego wezwała jego zwolenników do okazania solidarności z byłym prezydentem, gdy ten we wtorek opuści swój paryski dom, by udać się do więzienia.

Sarkozy jest pierwszym przywódcą Francji osadzonym w więzieniu od czasów Philippe’a Pétaina, kolaborującego z nazistami szefa państwa z okresu II wojny światowej.

Według pracowników więzienia, cytowanych przez AFP, ma on przebywać w dziewięciometrowej celi w oddziale odosobnienia. Ma to zapobiec jego kontaktom z innymi osadzonymi oraz uniemożliwić im robienie mu zdjęć przemyconymi do środka telefonami komórkowymi – poinformowali anonimowo pracownicy więzienia, którym nie wolno rozmawiać z mediami.

W odosobnieniu więźniowie mogą raz dziennie wychodzić na spacer – sami – na mały dziedziniec.

Ile czasu Nicolas Sarkozy spędzi w więzieniu? Będzie odwołanie

Nie wiadomo, jak długo Sarkozy pozostanie w więzieniu. Sędzia prowadząca sprawę, Nathalie Gavarino, stwierdziła w uzasadnieniu wyroku, że przestępstwa miały „wyjątkową wagę” i nakazała umieszczenie Sarkozy’ego w więzieniu, nawet jeśli złoży apelację. Prawnicy byłego prezydenta zapowiedzieli, że natychmiast po jego osadzeniu złożą wniosek o zwolnienie, a sąd apelacyjny ma dwa miesiące na jego rozpatrzenie.

Sarkozy mierzy się z licznymi problemami prawnymi od czasu porażki w wyborach w 2012 roku. Został już dwukrotnie skazany w innych procesach. W jednym z nich odbywał karę za korupcję w formie aresztu domowego z elektroniczną bransoletką, którą zdjęto mu po kilku miesiącach.