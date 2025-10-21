Aktualizacja: 21.10.2025 06:12 Publikacja: 21.10.2025 05:45
Protest przed budynkiem służby imigracyjnej i celnej (ICE) w Portland
Foto: REUTERS/Carlos Barria/
Orzeczenie jest ważnym zwycięstwem sądowym dla Trumpa, który w ostatnich miesiącach decyduje się na wysyłanie żołnierzy na ulice wielu miast, w których rządzi Partia Demokratyczna, wywołując protesty lokalnych władz. Trump swoje decyzje uzasadnia koniecznością zaprowadzenia porządku w miastach i walki z przestępczością.
Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu rozpatrywał wniosek Departamentu Sprawiedliwości, który domagał się zawieszenia orzeczenia sędziego niższej instancji, które blokowało możliwość wysłania Gwardii Narodowej do Portland w Oregonie.
Decyzja Sądu Apelacyjnego zapadła głosami dwojga sędziów wyznaczonych na stanowisko w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu – Bridget Bade i Ryana Nelsona. Nelson uzasadniał ją tym, że sądy w ogóle nie mają kompetencji, by dokonywać oceny decyzji prezydenta dotyczącej wysyłania żołnierzy na ulice miast.
Sędziowie Bade i Nelson uznali, że wysłanie Gwardii Narodowej jest adekwatną reakcją na protesty, w czasie których doszło do uszkodzenia budynku władz federalnych i które stwarzają zagrożenie dla funkcjonariuszy służby imigracyjnej. Powoływali się przy tym na fakt, że protesty sprawiły, iż siedziba służby imigracyjnej i celnej (ICE) w Portland musiała zostać w czerwcu zamknięta na trzy tygodnie.
Zdanie odrębne złożyła sędzia Susan Graber, wyznaczona na stanowisko przez prezydenta Billa Clintona. W jej ocenie zgoda na wysyłanie wojsk na ulice miast w przypadku, gdy dochodzi tam do protestów, które są „zaledwie uciążliwe”, jest „absurdalne i niebezpieczne”. Jej zdaniem Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu, obradując w pełnym składzie, powinien zmienić orzeczenie zanim Trump wyśle żołnierzy do Portland. Graber zwróciła przy tym uwagę, że w Portland nie mamy do czynienia z nadzwyczajną sytuacją, a protesty mają w ostatnich tygodniach spokojny przebieg.
Prokurator generalny stanu Oregon Dan Rayfield również wezwał sąd do ponownego rozpatrzenia sprawy, oceniając, że orzeczenie składu trójkowego sprawia, że Ameryka wchodzi na „niebezpieczną ścieżkę”.
– Dzisiejsze orzeczenie, jeśli się utrzyma, da prezydentowi jednostronną władzę, by umieszczać żołnierzy z Oregonu na naszych ulicach niemal bez uzasadnienia – ocenił Rayfield.
Przedstawicielka biura prasowego Białego Domu Abigail Jackson przyjęła orzeczenie z zadowoleniem, podkreślając, że Trump korzysta ze swoich uprawnień, by chronić aktywa federalne i pracowników służb federalnych przed protestującymi.
Trump zwrócił się już wcześniej do Sądu Najwyższego USA, by ten potwierdził jego uprawnienie do wysyłania żołnierzy na ulice miast po tym, jak inny sąd apelacyjny orzekł przeciwko jego decyzji o wysłaniu żołnierzy do Chicago.
Jeśli chodzi o sytuację w Portland, to 4 października sędzia tamtejszego sądu okręgowego Karin Immergut, wyznaczona na stanowisko przez Trumpa, orzekła, że prezydent prawdopodobnie działał bezprawnie nakazując wysłanie żołnierzy do Portland. Immergut zablokowała możliwość wysłania Gwardii Narodowej na ulice miasta co najmniej do końca października, do czasu posiedzenia sądu w tej sprawie zaplanowanego na 29 października. To właśnie sprawę zawieszenia tej decyzji rozpatrywał skład trójkowy Sądu Apelacyjnego Dziewiątego Okręgu.
Wcześniej, 27 września, Trump nakazał wysłanie 200 żołnierzy Gwardii Narodowej do Portland, w związku z protestami, do jakich dochodziło w tym mieście. Protesty, które – zdaniem Trumpa – były organizowane przez „Antifę i krajowych terrorystów”, były wymierzone w politykę imigracyjną prowadzoną przez obecną administrację USA. Zdaniem prezydenta USA bierność lokalnej policji sprawiła, że konieczne jest użycie Gwardii Narodowej do ochrony obiektów władz federalnych.
Z oceną taką nie zgadzały się lokalne władze. Ich zdaniem decyzja Trumpa narusza przepisy federalne, które określają procedury użycia sił zbrojnych, a także narusza prawa stanu gwarantowane przez konstytucję. Powoływano się przy tym na 10. poprawkę.
Uprawnienia, których konstytucja nie powierzyła Stanom Zjednoczonym ani nie wyłączyła z właściwości poszczególnych stanów, przysługują nadal poszczególnym stanom bądź ludowi.
Domagając się od sądu zablokowania decyzji Trumpa, zarzucono prezydentowi USA wyolbrzymienie skali protestów, które – zdaniem lokalnej policji – miały niewielką skalę, czego dowodem jest to, że w ich trakcie doszło jedynie do 25 aresztowań w pierwszej połowie czerwca, a od 19 czerwca w związku z protestami nie aresztowano nikogo.
Prezydent Trump, wysyłając Gwardię Narodową na ulice miast, w których rządzi Partia Demokratyczna, powołuje się na przepisy mówiące o tym, że głowa państwa może użyć tych jednostek, które co do zasady podlegają gubernatorom stanowym, by „odeprzeć inwazję, stłumić rebelię lub umożliwić prezydentowi egzekwowanie prawa”.
