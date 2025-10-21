Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego decyzja o wysłaniu Gwardii Narodowej do Portland budzi kontrowersje?

Jakie były argumenty sędziów popierających decyzję o wysłaniu Gwardii Narodowej?

Dlaczego władze Portland uważają, że Donald Trump nadużywa władzy i narusza konstytucję USA?

Orzeczenie jest ważnym zwycięstwem sądowym dla Trumpa, który w ostatnich miesiącach decyduje się na wysyłanie żołnierzy na ulice wielu miast, w których rządzi Partia Demokratyczna, wywołując protesty lokalnych władz. Trump swoje decyzje uzasadnia koniecznością zaprowadzenia porządku w miastach i walki z przestępczością.

Sąd Apelacyjny podzielony co do tego, czy Donald Trump może wysłać Gwardię Narodową do Portland

Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu rozpatrywał wniosek Departamentu Sprawiedliwości, który domagał się zawieszenia orzeczenia sędziego niższej instancji, które blokowało możliwość wysłania Gwardii Narodowej do Portland w Oregonie.

Decyzja Sądu Apelacyjnego zapadła głosami dwojga sędziów wyznaczonych na stanowisko w czasie pierwszej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu – Bridget Bade i Ryana Nelsona. Nelson uzasadniał ją tym, że sądy w ogóle nie mają kompetencji, by dokonywać oceny decyzji prezydenta dotyczącej wysyłania żołnierzy na ulice miast.

Sędziowie Bade i Nelson uznali, że wysłanie Gwardii Narodowej jest adekwatną reakcją na protesty, w czasie których doszło do uszkodzenia budynku władz federalnych i które stwarzają zagrożenie dla funkcjonariuszy służby imigracyjnej. Powoływali się przy tym na fakt, że protesty sprawiły, iż siedziba służby imigracyjnej i celnej (ICE) w Portland musiała zostać w czerwcu zamknięta na trzy tygodnie.